嫌紅包6000元太少！淡定叔「1狠招」 讓姪子秒後悔大哭

農曆春節假期，長輩發紅包給晚輩們，寓意分享喜氣與驅邪保平安。示意圖。（資料照）

2025/02/01 14:11

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節假期，長輩發紅包給晚輩們，寓意分享喜氣與驅邪保平安。然而，一名網友透露今年初二時，他家叔叔包了一份多達6000元紅包給姪子，但對方拆開後當場嫌棄金額太少，叔叔一聽，淡定把紅包拿回並抽出5400元，讓姪子嚇得馬上後會大哭。該文一出，立即掀起廣大回響，不少網友對叔叔教育拍手叫好。

近期社群平台瘋傳一篇Threads發文，原PO發布文章時間為今年農曆初二（1月29日），他在文中透露當天中午長輩在家裡發紅包，期間他的叔叔給姪子包了6000元紅包，但姪子當場拆開後馬上說了一句「怎麼6000而已？」，叔叔一聽，臉上的笑容逐漸消失，接著淡定地把那份紅包拿回來，並做了眾人意想不到的舉動。

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原PO回憶，叔叔先是抽出5400元，再把僅剩600元的紅包塞給姪子，並對他說「那你拿這個就好」，讓姪子當場後悔大哭，並拉著叔叔衣角不斷道歉，「我錯了！6000很多了！真的很多了！」叔叔則以溫和語氣反問，「可是你剛剛不是嫌少嗎？怎麼現在又覺得很多了？」2人的互動也讓原PO直呼，「完美詮釋什麼叫從小教育。」

貼文一出，吸引13萬人按讚朝聖，網友紛紛大讚，「叔叔做得好」、「超棒的結局」、「成功的機會教育」、「現場拆絕對是大忌，超沒禮貌」、「當場抽出來還嫌真的有夠不行欸」、「包6000給小孩真的超多，姪子到底多不知足」、「怎麼會教出這種沒禮貌的小孩，叔叔重新教育讚」、「從小讓他知道什麼不該說，沒禮貌就該好好教訓」。

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