為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嫌紅包6000元太少！淡定叔「1狠招」 讓姪子秒後悔大哭

    農曆春節假期，長輩發紅包給晚輩們，寓意分享喜氣與驅邪保平安。示意圖。（資料照）

    農曆春節假期，長輩發紅包給晚輩們，寓意分享喜氣與驅邪保平安。示意圖。（資料照）

    2025/02/01 14:11

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節假期，長輩發紅包給晚輩們，寓意分享喜氣與驅邪保平安。然而，一名網友透露今年初二時，他家叔叔包了一份多達6000元紅包給姪子，但對方拆開後當場嫌棄金額太少，叔叔一聽，淡定把紅包拿回並抽出5400元，讓姪子嚇得馬上後會大哭。該文一出，立即掀起廣大回響，不少網友對叔叔教育拍手叫好。

    近期社群平台瘋傳一篇Threads發文，原PO發布文章時間為今年農曆初二（1月29日），他在文中透露當天中午長輩在家裡發紅包，期間他的叔叔給姪子包了6000元紅包，但姪子當場拆開後馬上說了一句「怎麼6000而已？」，叔叔一聽，臉上的笑容逐漸消失，接著淡定地把那份紅包拿回來，並做了眾人意想不到的舉動。

    原PO回憶，叔叔先是抽出5400元，再把僅剩600元的紅包塞給姪子，並對他說「那你拿這個就好」，讓姪子當場後悔大哭，並拉著叔叔衣角不斷道歉，「我錯了！6000很多了！真的很多了！」叔叔則以溫和語氣反問，「可是你剛剛不是嫌少嗎？怎麼現在又覺得很多了？」2人的互動也讓原PO直呼，「完美詮釋什麼叫從小教育。」

    貼文一出，吸引13萬人按讚朝聖，網友紛紛大讚，「叔叔做得好」、「超棒的結局」、「成功的機會教育」、「現場拆絕對是大忌，超沒禮貌」、「當場抽出來還嫌真的有夠不行欸」、「包6000給小孩真的超多，姪子到底多不知足」、「怎麼會教出這種沒禮貌的小孩，叔叔重新教育讚」、「從小讓他知道什麼不該說，沒禮貌就該好好教訓」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播