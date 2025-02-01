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    今午後北宜有雨！開工日越晚越冷 強烈冷氣團下探9度

    未來1週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來1週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/02/01 11:26

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天是大年初四（2月1日），中央氣象署預報，午後北部、宜蘭有雨，其他地區多雲飄小雨；明天初五收假日，東北季風報到，北宜溫降有雨；下週一初六開工日，強烈大陸冷氣團南下，越晚越冷，各地一路寒冷到週三（2月5日），期間中部以北、宜花部分地區可能下探9度，提醒民眾做好保暖。

    氣象署預報員曾昭誠表示，今天下午鋒面通過台灣北部，北部、宜蘭有局部短暫陣雨，中南部、花東則多雲飄小雨，偶有見到陽光的機會。中部以北的高山，有零星降雪或冰霰，但機會跟前幾天相比較低。

    曾昭誠指出，明天東北季風報到，迎風面降雨較多，桃園以北、東半部地區、中南部山區有局部短暫陣雨，北部、宜蘭會感受到溫度降低，中南部、花東溫度不會變化太大。

    下週一開工日，強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，且越晚越冷。曾昭誠表示，北部、宜蘭一早約15度左右，入夜至隔天清晨降至11度左右，中南部隔天清晨則約12至15度；這些地方空曠地區會再低1至2度，因此台中以北、宜花部分地區可能低於10度。

    寒冷天氣會持續到下週三。曾昭誠提醒，下週二及週三清晨最冷，北部、宜蘭降至11度，空曠地區可能再低1至2度，也就是說，中部以北、宜花部分地區下週二及週三清晨可能低於10度，請大家做好保暖。下週四冷氣團減弱，但溫度回升幅度不明顯，到週五才會明顯回暖。

    曾昭誠說明，下週一因華南雲雨區東移，感受較為濕冷，北部、東半部地區及中南部山區雨變多一些，北部、東北部2500公尺以上山區以及中部3000公尺以上山區有下雪機會。

    曾昭誠表示，下週二環境稍微轉乾，花東山區有雨。下週三至週五再轉為迎風面有雨天氣，北部、宜花雨勢會稍微增加。

    另外，曾昭誠提醒，今天馬祖有局部霧，未來一週北海岸、東半部、恆春易有長浪，請注意。

    未來1週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來1週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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