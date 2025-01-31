大年初四 彰化縣有一半鄉鎮市可以倒垃圾了！

彰化市清潔隊部提供全年無休的倒圾圾服務，春節期間開放時段為早上8點到下午4點。（記者劉曉欣攝）

2025/01/31 22:37

〔記者劉曉欣／彰化報導〕明天大年初四，大多數人都還在放春節連假，彰化縣將有和美、花壇、大村、鹿港、芬園、二林、大城等鄉鎮，清潔隊開始提供路線清運，彰化市、員林市、和美鎮、伸港鄉、埔心鄉、溪湖鎮等鄉鎮市則提供定點清運，或是清潔隊部倒垃圾服務！

彰化市清潔隊的晨間定點收運垃圾服務，全年無休，固定收運時間為每天早上6點半到8點半，由於春節期間許多人睡得比較晚，趕不到彰安國中前、仁愛東街的清潔隊部、中興路南郭國小對面、一德南路台鳳社區入口、三民路兒童公園等定點倒垃圾，就會選擇直接到清潔隊部倒垃圾，開放時間為上午8點到下午4點，讓其它鄉鎮的民眾都大喊太幸福了。

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不過，和美鎮定點垃圾清運全年無休，大年初三、初四就恢復路線清運服務，成為全縣最早開始沿線收垃圾的鄉鎮，許多民眾一早就把垃圾打包好，回收垃圾準備好，就等著聽到垃圾車的聲音，終於可以把家中的垃圾一清而空。

員林市、伸港鄉的清潔隊部也是全年無休，員林市提供民眾倒垃圾時間為上午6點到晚上10點；伸港鄉為上午8點到下午5點。員林市、伸港鄉公所都強調，請民眾遵守規定，都有加裝監視器，不會因為春節就有鬆懈。

埔心鄉初一到初五在兒童公園停車場有定點清運服務，時間為早上7點到9點，溪湖鎮大年初四有定點收運服務，將從上午7點到上午9點半，在全鎮的8個定點提供定點收運服務。

而大年初五有提供路線收運垃圾服務的鄉鎮，則有大村、福興、埔鹽、永靖、田尾、田中與大城。

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