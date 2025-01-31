大年初三公路地雷路段總整理 中橫鳶峰至大禹嶺限掛雪鏈

今（1月31日）是春節連續假期第7天大年初三，返回工作地及出遊車潮陸續湧現。示意圖。（資料照）

2025/01/31 09:47

〔記者蔡昀容／台北報導〕今（1月31日）是春節連續假期第7天大年初三，返回工作地及出遊車潮陸續湧現，公路局列出省道易壅塞路段，並提醒台14甲線鳶峰至大禹嶺路段因路面結冰積雪，限加掛雪鏈車輛通行。

公路局表示，今天的省道易壅塞路段，快速公路銜接國道路段方面，包括台74線台中環線接國3快官交流道、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲路段等。

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主要省道幹道方面，包括台61鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊、南迴公路及台1線水底寮楓港路段等。

觀光景點聯外道路方面，包括北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙、福隆路段、台2線萬里至大武崙路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、台9線、台9甲線新店至烏來路段、台3線古坑至梅山路段等。

另外，台14甲線24K至41K+500鳶峰至大禹嶺路段因路面結冰積雪，限加掛雪鏈車輛通行，將視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

昨天初二（1月30日）省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台61線鳳鼻尾隧道至竹港大橋、玄寶大橋、中彰大橋及鹿港福興路段等。為疏運人流，公路局協調客運業者機動增班，昨天西部國道客運共駛5175班次，疏運9萬5125人，疏運人數較前天（1月29日）增加17.2％；東部國道客運路線共駛1409班次，疏運3萬1208人，疏運人數較前天增加44.5％。

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