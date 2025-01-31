全台唯一「香港年宵在高雄」爆人潮 限定港味只到明晚

香港年宵於大年初二高雄登場，中央公園湧現人潮，匯聚港式美食的年宵市集是招牌亮點。（行國處提供）

2025/01/31 08:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕全台唯一的「香港年宵在高雄」大年初二登場立刻吸引爆滿人潮，高市行政暨國際處表示，香港特色市集為大家帶來港式美食、文創及遊戲體驗，還有文化講座、經典香港樂曲表演、節慶小物手作DIY等精彩活動，活動只到明天晚上，歡迎全台民眾到高雄感受港味滿滿的新春佳節！

由高雄市政府與台灣香港協會合作舉辦的香港年宵已邁入第3年，每年活動皆獲熱烈迴響，活動首日登場吸引許多民眾闔家造訪，匯聚港式美食的年宵市集是招牌亮點，咖哩魚蛋、現烤叉燒、雞蛋仔、凍檸樂等道地香港小吃，吸引眾多民眾排隊品嘗，大讚「可一次吃到這麼多道地的香港美食」。

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高市行政暨國際處長張硯卿在活動首日，代表市府向參與活動的香港朋友們發送新年小紅包，表達對在台港人的誠摯祝福；她表示台灣人對香港文化都不陌生，很高興香港年宵在高雄已成為台灣和香港朋友新春期間的重點活動及文化連結，每年春節全台港人、喜愛香港的朋友們都聚集在高雄共同參與，「期盼更多對香港文化有興趣的朋友一起參加，體驗台灣與香港之間的文化交流！」。

行國處說明，今年活動特地安排藝文講座分享香港獨有的飲食文化，並展出已故攝影師陳跡先生的舊香港攝影作品，透過影像的回顧帶領民眾體驗感受舊時香港風情；藝文表演活動以香港流行經典音樂為主軸，邀請在台港人演繹多首膾炙人口的港片樂曲，包括鄭烺炘、April四月、寓樂集等音樂人，連續三天在中央公園帶來動人的音樂演出。

行國處指出，「2025香港年宵在高雄」活動，1月30日至2月1日連續3天，每日下午1時至晚間8時於中央公園熱鬧登場，過了明晚，只能再等1年。

香港年宵於大年初二高雄登場，中央公園湧現人潮。（行國處提供）

行政暨國際處長張硯卿代表市府向香港朋友發送新年小紅包，表達對在台港人的誠摯祝福。（行國處提供）

行政暨國際處長張硯卿（右二）代表市府向香港朋友發送新年小紅包，表達對在台港人的誠摯祝福。（行國處提供）

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