紅包1讚1元！香蕉曬「愛妻泳裝辣照」拉票 吸13萬人朝聖

男星「香蕉」王俊傑日前也在臉書發起「紅包1讚1元」，還曬出與愛妻一起拍的泳裝照拉票，截至今（29）日晚間7點，已吸引高達13萬人朝聖按讚。（圖擷取自「香蕉 王俊傑」臉書粉專）

2025/01/29 19:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近幾年台灣流行在過年期間，發起趣味活動「按讚數換紅包」，贈送紅包對象從伴侶到家中晚輩都有。以節目《瘋神無雙》走紅的男星「香蕉」王俊傑，日前也在臉書發起這項活動，除了定價「1讚1元」，還曬出與愛妻一起拍的泳裝照拉票，截至今（29）日晚間7點，已吸引高達13萬人朝聖按讚。

香蕉2023年迎娶特助女友Timmy，他於本月25日在臉書粉專表示，他今年決定靠讚數來決定妻子的紅包金額，並在文中告白，「入行14年了，在演藝圈想細水長流，有大家長期支持外，身旁能有個好太太，她會在我工作時，投以崇拜的眼神，真的是我這輩子有燒好香，有人欣賞很幸福，我期待越來越好越快樂，才能付出的越多。」

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香蕉坦言「平常我沒什麼在花錢的，就是想把籌碼集中用在這地方！紅包也好、旅費也好、獎金也行，如果小蕉（孩子）還沒來報到，一切隨緣，先放輕鬆四處看看這個世界，隨遇而安，這次她請我發涼快照，想吸眼球讓讚變多。謝謝太太，一年四季陪我奔波。」該文曝光4日，即吸引大批網友朝聖、點讚，已累積高達13.3萬個按讚數。

面對眾人踴躍反應，香蕉驚呼「不是，這讚速度超過想像了，而且我這已經一部分被捏著」，眾人則笑說，「敢不敢X2？畢竟夫妻是2個人嘛」、「對於這種愛老婆的事情我絕對挺到底」、「涼快照按讚越多，你真的要一邊涼快了」、「不下個截止時間嗎？每年都有幾個苦主喔」、「又要考驗網路的號召力？我們不會手軟~嘿嘿」。

另外，香蕉在本月22日也有發文感謝媽媽，並同樣舉辦1讚1元的紅包貼文，累積到6.6萬讚後，香蕉已在昨（28）日將紅包包給了媽媽。

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