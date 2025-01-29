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    馬公城隍廟春節一條街開賣 縣長陳光復發放福袋

    馬公城隍廟春節一條街，大年初一熱鬧開幕。（澎湖縣政府提供）

    馬公城隍廟春節一條街，大年初一熱鬧開幕。（澎湖縣政府提供）

    2025/01/29 18:06

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖春節最熱鬧的城隍廟春節一條街，今（29）日熱鬧開幕，澎湖縣長陳光復前往城隍廟春節一條街向民眾拜年，發送象徵好運與祝福的一元福袋，祝大家平安喜樂，蛇年大吉。拿到福袋的民眾都相當興奮，紛紛表示，能夠在新年第一天收到縣長的祝福，感到格外溫暖與開心。

    城隍廟春節一條街是澎湖春節期間的特色景點之一，整條光明路從初一到初五每天早上8點至晚上10點，人潮匯集，各式特色小吃、遊戲攤位及年節商品，滿是濃濃的年味與喜氣，先前曾因租金及清潔問題，停辦數年，但因城隍廟春節一條街，是澎湖人共同的記憶，因此近年來又恢復舉辦。

    陳光復表示，城隍廟春節一條街是澎湖人共同珍貴的年節回憶。每逢春節期間，無論是在地鄉親還是遠在他鄉的遊子，都會到這裡踩街感受濃厚的過年氛圍。整條街道總是人潮湧動、熱鬧非凡，充滿了獨特的年節風情與喜慶氣息。

    除了城隍廟市集，澎湖還有許多走春景點及年節活動，如休憩園區的花海、篤行十村、銅牆鐵壁、菓葉灰窯、龍門閉鎖陣地、生博館，及演藝廳「VALO首部曲-阿米巴」演出，他邀請大家多多前往，感受澎湖的熱情與魅力，相信新的一年會更充滿幸福與活力。

    城隍廟春節一條街將持續至大年初5，歡迎大家攜家帶眷，一同來體驗澎湖的年節氛圍，享受吃、喝、玩、樂的全方位樂趣，為新的一年增添美好回憶。緊接著是澎湖年節重頭戲-元宵乞龜活動，各廟宇都已提前準備，成為連續假期後主要活動。

    澎湖縣長陳光復發放福袋。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復發放福袋。（澎湖縣政府提供）

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