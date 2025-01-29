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    來桃園「大龍門」10景點走春 限量立體摺頁免費索取

    非來BOOK立體摺頁，由知名摺紙藝術家洪新富及插畫家蕭民遠操刀，2人聯手將在地的觀光景點和文化元素躍然紙上。（桃市府觀旅局提供）

    非來BOOK立體摺頁，由知名摺紙藝術家洪新富及插畫家蕭民遠操刀，2人聯手將在地的觀光景點和文化元素躍然紙上。（桃市府觀旅局提供）

    2025/01/29 16:17

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府將充滿閩南文化的大溪、擁有客家美食的龍潭，及湖光山色的石門水庫串成「大龍門觀光廊帶」嶄新觀光品牌，觀光旅遊局在新春期間推出限定活動，民眾大年初一至初五到大龍門10處景點走春踏青，就能拿到小龍年遊大龍門「非來BOOK立體摺頁」。

    觀旅局長周柏吟表示，非來BOOK立體摺頁，是由知名摺紙藝術家洪新富及插畫家蕭民遠操刀，2人聯手將在地的觀光景點和文化元素躍然紙上，包括大溪河階地形美景、龍潭昔日黃龍現身「有龍則靈」神話，或是溪洲山、石門山構成石門「魚躍龍門」的壯闊景觀，都可透過立體摺頁，讓景點介紹更生動有趣。

    另外，立體摺頁「大」「龍」「門」字樣的創意設計，有別一般摺頁，採3D沉浸、手作互動、開闔彈出，全部攤開後可呈現大、龍、門三字，除了是立體摺頁外，加上燈光投射，大龍門投影也能成為燈節應景的光影遊戲放進家中展示櫃。

    周柏吟表示，想收集領取立體摺頁的民眾，可利用初一至初五，於大龍門沿線的大溪老城區遊客中心、北橫及慈湖遊客中心，康莊及大北坑休閒農業區遊客中心，以及大溪木藝生態博物館、客家文化館遊客中心、台灣客家茶文化館商店街、龍潭大池管理中心、十一份觀光文化園區B棟1樓美檜教室等10處地點領取，各地點每日限量150份，現場另有導覽人員教學示範，詳細領取時間地點資訊，可至「樂遊桃園」臉書粉專活動貼文（https://www.facebook.com/share/p/1BrtHvXCWT/）查詢。

    「大龍門」10處兌換「非來BOOK立體摺頁」地點，每天限量150份，現場另有導覽人員教學示範。（桃市府觀旅局提供）

    「大龍門」10處兌換「非來BOOK立體摺頁」地點，每天限量150份，現場另有導覽人員教學示範。（桃市府觀旅局提供）

    民眾大年初一至初五到桃園「大龍門」10處景點走春，就能拿到新春限定的非來BOOK立體摺頁。 （桃市府觀旅局提供）

    民眾大年初一至初五到桃園「大龍門」10處景點走春，就能拿到新春限定的非來BOOK立體摺頁。 （桃市府觀旅局提供）

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