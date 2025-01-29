搭機吃甜甜過好年！華航新春機上餐點好料曝光

華航新年推機上新餐點。（華航提供）

2025/01/29 15:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕華航今天（29日）宣布，長程航線全艙等推出新春限定機上餐點，豪華商務艙提供「魚躍龍門」扁鱈、明蝦特色料理；豪華經濟艙提供「步步高升」XO醬蘿蔔糕拼燒賣；經濟艙則有「四季富貴」臘味香腸蛋炒飯，農曆年期間，更特別於除夕到初二全艙等提供年節甜點。

華航說，長程航線即日起到3月31日，豪華商務艙推出「魚躍龍門」，靈感來自於農曆年的吉祥寓意，象徵飛黃騰達，新年節節高升，特別選用鮮嫩的扁鱈與明蝦，搭配義式番茄醬，酸甜的口感完美平衡海鮮的鮮美。

請繼續往下閱讀...

豪華經濟艙則以「步步高升」為題，蘊含好彩頭的美好祝願，外酥內軟的蘿蔔糕，經過XO醬快炒，帶出鮮香微辣的層次及濃郁風味，搭配手工製作的燒賣，完美呈現傳統點心精髓。

經濟艙提供寓意四季富貴的「臘味香腸蛋炒飯」，呈現農曆年團圓與傳統滋味，香氣四溢、鹹甜滋味的廣式臘腸搭配金黃蛋炒，分別代表著豐年及財富，融合粒粒分明米飯，散發濃郁的節慶氣息。

華航說，特別在除夕到初二共3日，全艙等推出年節甜點，台北（桃園）出發長程航線豪華商務艙祭出「祥獅獻瑞慶豐年蛋糕」，祥獅為過年必吃的紅龜粿經典萬丹紅豆內餡，有喜氣洋洋的祝福，金元寶為金黃薑汁地瓜糕，金黃色在傳統為吉祥之色，象徵富貴與心想事成。

區域航線則是「祥瑞紅艷巧克力慕斯蛋糕」，內餡為百香柑橘搭配巧克力慕斯，不僅滿足旅客味蕾，香濃的巧克力也帶給旅客溫暖的年節氛圍。豪華經濟艙及經濟艙提供五穀豐收紫米紅豆麻糬，讓旅客在機上吃甜甜過好年。

華航說，2025年第一季全面更新菜單，長程航線全艙等與米其林三星頤宮合作，豪華商務艙推出紅燒刺參北菇鮑魚佐越光米襯時蔬，豪華經濟艙則是豉油皇牛肉炒麵，經濟艙主菜為豉油皇雞飯。

另外，華航也持續與燈燈庵日式會席料理、米香台菜餐廳、陽明春天、五桐號、陳耀訓麵包及法朋甜點等合作嶄新菜單，月起攜手金色三麥與新潮品牌BLAH BLAH Bar推出 2 款華航特製的專屬酒精調飲，包含濃郁果香的「花粉假期」，以及帶有成熟茶香的「紫雲漫旅」，全航線、全艙等旅客都能陸續品嘗。

華航新年推機上新餐點。（華航提供）

華航新年推機上新餐點。（華航提供）

華航新年推機上新餐點。（華航提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法