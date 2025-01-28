除夕衝合歡山且慢！台14甲線翠峰到大禹嶺 18:00起預警性封閉

台14甲線合歡山路部份段積雪未消融，除夕傍晚6點起預警性封閉翠峰到大禹嶺路段。（公路局提供）

2025/01/28 16:21

〔記者張協昇／南投報導〕合歡山昨天（27日）降下瑞雪，一度積雪10公分，今天除夕雖然沒下雪，公路局考量台14甲線合歡山路段仍有積雪未消融，傍晚6點起預警性封閉台14甲線翠峰到大禹嶺路段，明天大年初一清晨7點視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

寒流等級大陸冷氣團來襲，合歡山昨天凌晨開始下雪，持續到上午，松雪樓一帶白雪皚皚，一度積雪6到10公分，今天氣放睛，但積雪未融，迷人雪景在藍天白雲襯映下，令人如同置身瑞士等北國童話世界。

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今天下午，公路局依據最新氣象情資，研判台14甲線合歡山路段受寒流及輻射冷卻效應持續影響，夜間環境溫度仍維持在冰點以下，配合水氣稍多，有局部路面（肩）結冰機率，路側局部殘冰（雪）也不易消融，因此宣布從傍晚6點起預警性封閉台14甲線翠峰到大禹嶺（18K到41.5K）路段，視實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍到台8線。

公路局中區養護工程分局說，雪季期間山區道路路況難以掌握，非必要避免前往，春節期間追雪民眾要注意保暖，行前務必備妥個人裝備與雪鏈，隨時注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，避免白跑一趟。

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