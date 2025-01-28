為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    除夕衝合歡山且慢！台14甲線翠峰到大禹嶺 18:00起預警性封閉

    台14甲線合歡山路部份段積雪未消融，除夕傍晚6點起預警性封閉翠峰到大禹嶺路段。（公路局提供）

    台14甲線合歡山路部份段積雪未消融，除夕傍晚6點起預警性封閉翠峰到大禹嶺路段。（公路局提供）

    2025/01/28 16:21

    〔記者張協昇／南投報導〕合歡山昨天（27日）降下瑞雪，一度積雪10公分，今天除夕雖然沒下雪，公路局考量台14甲線合歡山路段仍有積雪未消融，傍晚6點起預警性封閉台14甲線翠峰到大禹嶺路段，明天大年初一清晨7點視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

    寒流等級大陸冷氣團來襲，合歡山昨天凌晨開始下雪，持續到上午，松雪樓一帶白雪皚皚，一度積雪6到10公分，今天氣放睛，但積雪未融，迷人雪景在藍天白雲襯映下，令人如同置身瑞士等北國童話世界。

    今天下午，公路局依據最新氣象情資，研判台14甲線合歡山路段受寒流及輻射冷卻效應持續影響，夜間環境溫度仍維持在冰點以下，配合水氣稍多，有局部路面（肩）結冰機率，路側局部殘冰（雪）也不易消融，因此宣布從傍晚6點起預警性封閉台14甲線翠峰到大禹嶺（18K到41.5K）路段，視實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍到台8線。

    公路局中區養護工程分局說，雪季期間山區道路路況難以掌握，非必要避免前往，春節期間追雪民眾要注意保暖，行前務必備妥個人裝備與雪鏈，隨時注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，避免白跑一趟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播