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    積雪已退 台7甲線宜蘭支線今晨解除預警性封路管制

    積雪已退，台7甲線宜蘭支線30k至50k（南山至勝光）今晨解除預警性封路管制。（東區養護工程分局獨立山工務段提供）

    積雪已退，台7甲線宜蘭支線30k至50k（南山至勝光）今晨解除預警性封路管制。（東區養護工程分局獨立山工務段提供）

    2025/01/28 08:34

    〔記者游明金／宜蘭報導〕台7甲線宜蘭支線30k至50k（南山至勝光）路段昨晚8點因寒流影響，造成路面積雪及結冰，實施預警性道路封閉。今天清晨因高山地區水氣減少，經派員巡查路面無積雪、結冰情形，在上午7時解除預警性封路管制。

    昨天因受寒流影響，溫度已降至冰點，造成路面積雪及結冰，工務段積極辦理清雪作業，以利車輛限掛雪鏈通行。但夜間溫度仍逐漸驟降至冰點以下，且水氣充足，考量南山至勝光路段因位於高海拔區域，夜間山區路況難以掌握，路面有結冰與降冰霰（雪）機率高，在昨晚8時實施預警性道路封閉。

    東區養護工程分局獨立山工務段表示，今天清晨高山地區水氣減少，經派員巡查路面無積雪、結冰情形，南山至勝光路段今天7時解除預警性封路管制，但視天氣及路況，高山地區路面若有結冰與降冰霰（雪） 情形，獨立山工務段及中區養護工程分局谷關工務段隨時有實施交通管制管制措施。

    公路局呼籲用路人行駛前請事先作好行程規劃，寒流期間高山路段易有路面結冰及積雪情形發生，車輛易有故障受困風險，用路人非必要儘量避免進入山區公路，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw），隨時注意收聽廣播訊息。

    台7甲線宜蘭支線30k至50k（南山至勝光）今晨解除預警性封路管制。（東區養護工程分局獨立山工務段提供）

    台7甲線宜蘭支線30k至50k（南山至勝光）今晨解除預警性封路管制。（東區養護工程分局獨立山工務段提供）

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