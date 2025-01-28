台14甲線及台8線部份路段積雪未融 上午7點起限加掛雪鏈通行

合歡山27日飄降瑞雪，一度積雪10公分，小朋友坐在地上玩雪。（臺灣追雪團團長江文正提供）

2025/01/28 08:05

〔記者張協昇／南投報導〕寒流等級大陸冷氣團來襲，合歡山昨（27日）飄降瑞雪，公路局昨夜間起於台14甲線翠峰至大禹嶺（18K~41.5K）路段實施預警性封閉，今（28日）清晨7時解除恢復通行，惟台14甲線鳶峰至大禹嶺（24K-41.5K）及台8線大禹嶺至碧綠神木（110.2K-126K）部分路面（肩）仍積雪或結冰未融，限加掛雪鏈通行，並將視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

公路局指出，另台14甲線部份路段昨一度積雪約10公分，為維護用路安全，今於昆陽至大禹嶺路段實施鏟雪作業，作業期間採短暫雙向封閉道路（視現況機動調整），請用路人小心駕駛並遵從交管人員指揮，另提醒各類機、慢車（含大型重型機車）、甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車，禁止進入下（積）雪或路面結冰管制路段。

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公路局強調，雪季期間山區道路路況難以掌握，非必要請勿前往，欲追雪民眾，須注意保暖，行前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，相關道路行車資訊請隨時收聽警察廣播電台，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示的交通管制訊息，也可利用公路局省道即時路況系統或手機下載「幸福公路APP」，或撥公路局中區養護分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231035查詢最新路況。

台14甲線鳶峰至大禹嶺（24K-41.5K）部分路面仍積雪或結冰未融，限加掛雪鏈通行。（公路局提供）

公路局28日持續於昆陽至大禹嶺路段實施鏟雪作業。（公路局提供）

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