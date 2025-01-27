吉伊卡哇同場加映！高雄流行音樂中心洗腦神曲「舞吉派對」燈光秀

高雄流行音樂中心搭配「吉伊卡哇」大氣膜，在高流音浪塔、海音館及愛河灣呈現「舞吉派對」燈光展演。（高雄市文化局提供）

2025/01/27 20:15

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025高雄冬日遊樂園已在愛河灣開幕，今年有日本人氣IP「吉伊卡哇」包括吉伊卡哇、小八貓及兔兔3隻萌星現身高雄港灣，高雄流行音樂中心也特別以主角們身上顏色及外觀特徵，搭配最受歡迎的〈睡衣派對〉主題曲，在高流音浪塔、海音館及愛河灣呈現「舞吉派對」燈光展演，即日起到2月16日每晚6點到10點，每半小時演出一場。

高雄市文化局指出，今年「吉伊卡哇」3位小可愛接棒去年的2隻黃色小鴨，在愛河灣陪伴民眾度過新年假期，開幕首日即創下超過15萬人次造訪佳績。

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高雄流行音樂中心執行長丁度嵐說，今年的「舞吉派對」燈光展演節奏變化多且快，在燈光設計與節奏上可以有更多的互動與發揮，特別是「吉伊卡哇」3位小可愛IP，身上各自有代表的特色顏色與特徵，像是吉伊卡哇的腮紅，在設計上擷取他們各自的特徵與色彩等元素，用雷射光與燈光變化投射在高流音浪塔及海音館外觀牆面上，讓音樂、色彩與節奏能有互動，在整個愛河灣沿岸呈現出極富律動感與變化的燈光展演。

丁度嵐指出，〈睡衣派對〉一曲相當洗腦，燈光顏色與雷射投影變化多、與歌曲節奏互動性高，搭配選用的燈光顏色與圖樣藏有很多與主角相關的巧妙設計，經過多次測試調整呈現出最佳的版本，歡迎民眾來到愛河灣與燈光秀展演共舞的同時，可多仔細觀察與發掘，也可盡情享受冬日遊樂園白天與夜間各有不同特色的風景。即日起到2月16日每晚6點到10點，每半小時演出一場，除夕休館。

「舞吉派對」燈光展演是以吉伊卡哇、小八貓及兔兔3隻小可愛的特徵製作而成。（高雄市文化局提供）

即日起到2月16日（除夕休館），每晚6點至10點的每半點，高流都有「舞吉派對」燈光展演。（高雄市文化局提供）

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