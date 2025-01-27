過年給父母紅包應避免1事 作家黃大米：錢是用來創造圓滿

除夕夜有發紅包習俗。示意圖。（資料照）

2025/01/27 17:50

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕過年將至，除夕夜有發紅包「壓歲」的習俗。有知名作家提醒，將紅包給父母後，就應避免「過度干涉」，因為「錢是用來創造圓滿而不是紛擾」。

知名作家黃大米在臉書專頁發文分享，包紅包給父母的錢，給父母後就是父母的，對於錢的使用方式應不予干涉，因為錢給人家後，就是他的錢，怎樣運用都是人家的自由。

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黃大米表示，任何事情都要回到初心，給父母錢是為了讓他們開心，他們做他們會開心的事情，子女就不要多管、多問。「這樣你的紅包錢才是創造圓滿而不是引起紛擾。」她也認為，「尊重父母拿到自由使用紅包錢，才能讓你的感謝完整傳達給父母。」

黃大米說，「總之，把錢給別人後，別人要怎樣用，真的就不要管了，如果你要管，不如就不要給，或者給少一點。錢是用來創造圓滿而不是紛擾」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「超級同感，使用者最大」、「過年包紅包真的是為了創造圓滿與開心」、「包給對方就是他的錢，怎麼可以管人家怎麼用，我家小孩從小到大的紅包都是她自己決定用法」、「給紅包是要圖個清靜，如果追問反而不清靜了」、「真的！還可以包給父母紅包的人，是幸福的」。

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