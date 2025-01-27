求發財金忘了還 嘉義文財殿「呆帳」達500萬

嘉義文財殿農曆春節初一到初五準備6000人份發財金供信眾求借，另除夕插頭香、初一到初五七星平安橋等活動，還限量贈送紀念幣與錢母。（記者王善嬿攝）

2025/01/27 15:25

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆春節參拜廟宇祈求好運，主祀文財尊神的嘉義文財殿自2009年起每年春節初一到初五舉辦「祈借事業發財金」活動，年年吸引上千名信眾擲筊求發財金，一般信眾按規定會在隔年過年償還，不過有人借了未還，16年來呆帳累計達500萬元。

嘉義文財殿總幹事林天河說，文財神掌管天下財庫，許多信眾會祈求事業發財金，存入銀行帳戶當錢母，無論投資或做生意，荷包都賺飽；每年「祈借事業發財金」的時間，是農曆初一到初五，只要年滿20歲持身分證件就可來求發財金，擲出2個聖筊就可求得，每份發財金600元，借期1年內歸還，去年春節約9000人擲筊，僅4226人求得發財金，成功率約46％。

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林天河說，不過也有人借了發財金未還，到今16年的呆帳累計約500萬元，廟方不會催繳，相信民眾求借使用，有朝一日會回廟還願，今年已備妥360萬元，可供6000人祈求發財金。

林天河說，文財殿春節推出系列活動， 1月28日（除夕）插頭香活動，贈送888份「蛇年金聖孔雀紀念幣」及16份「蛇年財神爺錢母」，晚間10點發放號碼牌、11點15分開廟門；1月29日到2月2日（初一到初五）的上午9點到下午5點，除有「祈借事業發財金」活動、免費供應平安齋及平安圓，還舉辦「七星平安橋」；2月1日（初四）、2日2日（初五）上午9點到下午4點半，舉行捐血活動，凡捐250cc贈送禮券、發財金；2月5日（初八）舉行拜天公儀式。

嘉義文財殿農曆新春推出系列活動。（記者王善嬿攝）

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