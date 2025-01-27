為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台東市區公車初一不打烊 僅除夕夜7點後班車停駛

    今年農曆春節假期，台東除夕普悠瑪客運19:00後班次全數停止營運；其餘客運公司均正常行駛。（記者黃明堂翻攝）

    今年農曆春節假期，台東除夕普悠瑪客運19:00後班次全數停止營運；其餘客運公司均正常行駛。（記者黃明堂翻攝）

    2025/01/27 12:43

    〔記者黃明堂／台東報導〕今年農曆春節假期，台東縣除夕普悠瑪客運19:00後班次全數停止營運；其餘客運公司均正常行駛。興東客運的【8181】路線於2月1、2日（節後）加開4班車，方便民眾往返成功與玉里。

    交觀處表示，有關普悠瑪客運除夕提早停駛，是為了讓公車駕駛員也能好好與家人吃一頓除夕團圓飯，市民李先生表示除夕夜是一年最重要的節日之一，確實應該要讓司機們早點下班，讓他們有時間與家人團聚。

    交觀處指出，台東去年10月推出「台東TPASS」通勤月票，提供每月299元優惠方案，民眾可在30天內不限次數、不限里程，暢行搭乘縣內市區公車、公路客運，以及台鐵池上站至大武站區間的非對號列車。

    台東縣政府持續推動「TTGO台東預約接駁服務」，春節期間營運今天至1月31日（周五），請縣民留意。如有相關問題，聯繫TTGO客服中心：089-220855。

    交觀處長卜敏正提醒今年春節連假期間長達9天，許多縣民除了在家團聚，規劃出門餐敘、外出踏青，出門前提早規劃，多多善用市區公車、公路客運，或使用Ubike等大眾交通工具，不用花時間找停車位。

    春節連假期間，台東縣市區公車初一起不打烊，台東TPASS通勤月票讓您輕鬆規劃春節行程，TTGO則是周一到周五有營運；公車動態資訊可下載手機APP程式「iBus公路客運」，方便隨時隨地查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播