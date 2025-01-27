台鐵228連假3天1/30開放訂票 加開97班列車含EMU3000新自強號

台鐵公司因應228連假疏運，2月27日到3月3日全線加開各級列車共計97班，其中包含EMU3000型自強號城際列車。（資料照，記者王錦義攝）

2025/01/27 10:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（27日）表示，因應今年228連續假期疏運需求，自2月27日（週四）起到3月3日（週一）止共5天，全線加開各級列車共計97班。

其中包含東部地區實名制EMU3000型自強號4班、彰化–台北–花蓮EMU3000型自強號4班、台北–高雄–台東EMU3000型自強號4班、南港–彰化普悠瑪號直達車6班、七堵=潮州EMU3000型自強號直達車2班、湖口=台東EMU900型區間快車6班及七堵=鳳山EMU900型區間快車6班。

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另外，為加強疏運旅客，2月27日至3月3日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵公司表示，今年的228連續假期車票自1月30日（週四）0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於1月31日（週五）0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網，及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

228連假台鐵加開列車。（台鐵公司提供）

228連假台鐵加開列車。（台鐵公司提供）

228連假台鐵加開列車。（台鐵公司提供）

228連假台鐵加開列車。（台鐵公司提供）

228連假台鐵加開列車。（台鐵公司提供）

228連假台鐵加開列車。（台鐵公司提供）

228連假台鐵加開列車。（台鐵公司提供）

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