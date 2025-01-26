為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    男跨越斑點鬣狗欄杆被喝斥 台北市動物園將找當事人告誡

    台北市立動物園指出，鬣狗咬力可達400多公斤，是人類的12倍，若遊客不幸跌入，可能造成非常大傷害。 （台北市立動物園提供）

    台北市立動物園指出，鬣狗咬力可達400多公斤，是人類的12倍，若遊客不幸跌入，可能造成非常大傷害。 （台北市立動物園提供）

    2025/01/26 13:53

    〔記者何玉華／台北報導〕春節期間，動物園是受歡迎的走春去處，不過要注意避免出現騷擾動物的行為；近日網路流傳一名男子跨過台北市立動物園斑點鬣狗展區圍欄，被具正義感的遊客喝斥「下來」；動物園發言人曹先紹表示，當天園方保全趕赴時，當事遊客已停止不當行為，後續會調閱監視影像，嘗試找到當事遊客，進行告誡。

    去年11月16日，同樣有一名男子在斑點鬣狗區，不顧告示跨越欄杆，朝斑點鬣狗丟東西並伸手逗弄，被民眾拍攝後上傳到網路，引發非議；動物園依法究辦也提醒說，鬣狗咬力可達400多公斤，是人類的12倍，若遊客不幸跌入，可能造成非常大傷害。

    近日，又有一名白衣男子無視告示，跨進圍欄，似乎拿著手機要拍照，民眾見狀大喊「下來，要講幾次」，現場的民眾聞聲鼓掌，白衣男悻悻然離開。

    曹先紹表示，去年11月遊客跨越斑點鬣狗圍欄，不論以「社維法」或「動物保護法」都需「經勸阻而不聽」前提，才能開罰；而前次遊客因抽電子菸被拍到影像，應可被「逕行開罰」。

    他表示，園區已強化「入園需知」及「事件通報後處理流程」，現場都有告示，假日也增派人手宣導。此次有正義感的遊客在現場喝止，園方保全趕赴現場時，當事遊客已停止不當行為；後續會調閱監視影像，嘗試找到當事遊客，進行必要告誡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播