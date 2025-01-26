男跨越斑點鬣狗欄杆被喝斥 台北市動物園將找當事人告誡

台北市立動物園指出，鬣狗咬力可達400多公斤，是人類的12倍，若遊客不幸跌入，可能造成非常大傷害。 （台北市立動物園提供）

2025/01/26 13:53

〔記者何玉華／台北報導〕春節期間，動物園是受歡迎的走春去處，不過要注意避免出現騷擾動物的行為；近日網路流傳一名男子跨過台北市立動物園斑點鬣狗展區圍欄，被具正義感的遊客喝斥「下來」；動物園發言人曹先紹表示，當天園方保全趕赴時，當事遊客已停止不當行為，後續會調閱監視影像，嘗試找到當事遊客，進行告誡。

去年11月16日，同樣有一名男子在斑點鬣狗區，不顧告示跨越欄杆，朝斑點鬣狗丟東西並伸手逗弄，被民眾拍攝後上傳到網路，引發非議；動物園依法究辦也提醒說，鬣狗咬力可達400多公斤，是人類的12倍，若遊客不幸跌入，可能造成非常大傷害。

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近日，又有一名白衣男子無視告示，跨進圍欄，似乎拿著手機要拍照，民眾見狀大喊「下來，要講幾次」，現場的民眾聞聲鼓掌，白衣男悻悻然離開。

曹先紹表示，去年11月遊客跨越斑點鬣狗圍欄，不論以「社維法」或「動物保護法」都需「經勸阻而不聽」前提，才能開罰；而前次遊客因抽電子菸被拍到影像，應可被「逕行開罰」。

他表示，園區已強化「入園需知」及「事件通報後處理流程」，現場都有告示，假日也增派人手宣導。此次有正義感的遊客在現場喝止，園方保全趕赴現場時，當事遊客已停止不當行為；後續會調閱監視影像，嘗試找到當事遊客，進行必要告誡。

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