走春攻略「蛇來蛇去」！春節彰化《彰魚遊戲》超好玩

走春攻略之一的鹿港老街。（縣府提供）

2025/01/25 13:59

〔記者湯世名／彰化報導〕春節假期想好去哪裡玩了嗎？彰化縣政府推出「2025彰化新年走春攻略」，參考知名影集魷魚遊戲關卡內容元素，結合彰化入選交通部觀光署的「台灣觀光100亮點」景點，創意發想初一到初五走春輕旅行「彰魚遊戲」，讓民眾在春節期間來彰化「蛇來蛇去」，縣長王惠美歡迎大家來彰化感受不一樣的走春樂趣，並在旅程中祈求蛇年的好運。

縣府城觀處表示，此次走春攻略從大年初一持續到初五，安排了多條主題路線，初一可以到八卦山大佛風景區挑戰「123木頭人」的趣味遊戲，並結合2025彰化月影燈季的emoji祈福互動，為新年開啟平安祥和的序幕。初二邀請民眾到台灣優格餅乾學院，在糖餅手作中體驗甜蜜新年氛圍。初三來人氣最高、旅客數奪冠的全台最強老街「鹿港老街」走走，探訪台灣玻璃館，參觀玻璃媽祖廟走訪黃金隧道玻璃橋，以透明之旅迎接蛇年好運。

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初四推薦民眾來到溪州公園「2025花在彰化」，賞花走春挑戰尋找類「彈珠」小物，如花蕾、果實等，讓民眾在浪漫花海中拍下美麗回憶並重溫童年樂趣。初五至員林燈會，找到主燈擺出奮力拔河的對決姿勢，一起創意打卡迎新春，員林公園燈會現場充滿年節氛圍，適合全家共享歡樂時光。

2025年新春，縣府邀請民眾走春天天來彰化，來彰化挑戰「彰魚遊戲」，體驗別具創意的走春活動，讓新的一年「蛇」麼都好玩，幸福滿滿！請持續關注愛玩彰化臉書粉絲專頁及彰化旅遊資訊網，隨時掌握最新旅遊動態與活動資訊！

走春攻略，大年初一來彰化市扇形車庫走春輕旅行。（縣府提供）

彰化縣政府推出「2025彰化新年走春攻略」，推薦來彰化輕旅行。（縣府提供）

彰化縣政府推出「2025彰化新年走春攻略」，縣長王惠美邀請國人來彰化輕旅行。（縣府提供）

彰化縣政府推出「2025彰化新年走春攻略」，推薦過年來彰化輕旅行。（縣府提供）

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