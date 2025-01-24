新竹市購物節 頒出百萬汽車黃金遊輪三大獎

花7000元買鞋抽中百萬名車！新竹市購物節今天頒出汽車黃金遊輪等三大獎項得主。（記者洪美秀攝）

2025/01/24 16:06

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市2024新竹購物節百萬汽車及黃金和遊輪等三大獎今天在香山財神廟頒發獎項，抽中百萬名車的康小姐在購物中心花7000元買鞋，透過購物中心協助登錄發票，結果幸運獲得大獎，直呼超開心。

新竹市代理市長市長邱臣遠今天也頒出易遊網歌詩達郵輪之旅、香山財神廟發財黃金、現代汽車Venue GLA等大獎，首屆新竹購物節總消費金額突破54億元，登錄發票數超過300萬張，結合百貨公司週年慶及各大賣場活動，吸引很多民眾參與發票登錄。

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抽中百萬汽車的幸運得主康小姐說，購物節期間她花了7000元在巨城買了一雙鞋子，一開始接到電話以為是詐騙，但活動廠商非常有耐心的跟她連絡，才發覺原來自己真的中了大獎。被問及抽到的汽車要如何使用時，康小姐也說，大獎來得太突然，還在考慮如何運用，因購物節有與巨城合作，消費發票可自動登錄，覺得很幸運可以把汽車開回家。

新竹市購物節今天頒出百萬汽車及黃金和遊輪等三大獎項得主。（記者洪美秀攝）

花7000元買鞋抽中百萬名車！新竹市購物節今天頒出百萬汽車及黃金和遊輪等三大獎項得主。（記者洪美秀攝）

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