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    淨灘有成 台南黃金海岸、漁光島、觀夕平台迎走春人潮

    迎接蛇年走春遊客，近來黃金海岸（圖）、漁光島以及觀夕平台等熱門景點都已完成淨灘。（台南市政府提供）

    迎接蛇年走春遊客，近來黃金海岸（圖）、漁光島以及觀夕平台等熱門景點都已完成淨灘。（台南市政府提供）

    2025/01/24 13:39

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南海岸線長近70公里，統計2020至2024年已清理海岸廢棄物達1萬4742公噸。迎接蛇年走春遊客，近來黃金海岸、漁光島以及觀夕平台等熱門景點都已完成淨灘。

    市長黃偉哲表示，歡迎民眾春節期間到台南走春，觀賞黃金海岸、漁光島及觀夕平台乾淨又美麗的沙灘風光及夕陽美景，並走訪龍崎空山祭光節、鹽水月津港燈節及新營天鵝湖波光節等活動。

    水利局說明，響應行政院「向海致敬」政策，市府主動邀請轄內涉及之中央機關合作，不定期召開海岸漂流物清除檢討會議，要求落實「定期清」、「立即清」及「緊急清」等3階段清理機制。經過中央與地方共同努力，黃金海岸、漁光島及觀夕平台等熱門景點皆已完成淨灘。

    黃偉哲表示，自2021年起即不定期召開跨機關海岸管理平台會議，迄今共召開19次會議，由於台南海岸線長度近70公里，海岸沙灘環境維護管理不易，因此採用科技管控的方式輔助，以空拍機逐段檢視海岸線狀況，有髒亂情形即請相關單位立即清理。

    據統計，2020至2024年已清理海岸廢棄物1萬4742公噸，清除塑膠垃圾、保麗龍、竹支、漂流木等海洋廢棄物，避免污染海洋並還給民眾一片美麗宜人的海岸沙灘，且達到「向海致敬」目標。

    黃偉哲說，海洋是我們重要的天然資產，乾淨又美麗的海岸環境得來不易，不僅需要政府投入大量人力、資源維護管理，更需要民眾共同來守護。因此，呼籲前來遊玩的遊客可以響應節能減碳政策減少煙火的施放，並落實垃圾不落地，來趟只帶走美景，不留下軌跡的台南行春之旅。

    台南黃金海岸、漁光島（圖）以及觀夕平台等熱門景點都已完成淨灘。（台南市政府提供）

    台南黃金海岸、漁光島（圖）以及觀夕平台等熱門景點都已完成淨灘。（台南市政府提供）

    台南黃金海岸、漁光島以及觀夕平台（圖）等熱門景點都已完成淨灘。（台南市政府提供）

    台南黃金海岸、漁光島以及觀夕平台（圖）等熱門景點都已完成淨灘。（台南市政府提供）

    台南海岸線長近70公里，統計2020至2024年已清理海岸廢棄物達1萬4742公噸。（台南市政府提供）

    台南海岸線長近70公里，統計2020至2024年已清理海岸廢棄物達1萬4742公噸。（台南市政府提供）

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