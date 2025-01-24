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    吉伊卡哇超夯！高捷：輕軌C10站「熱門日」午後不開放上下車

    吉伊卡哇昨天試充氣，預計明天在愛河灣上工。（記者李惠洲攝）

    吉伊卡哇昨天試充氣，預計明天在愛河灣上工。（記者李惠洲攝）

    2025/01/24 08:27

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2025年高雄燈會1月25日將盛大登場，預期吉伊卡哇與冬日遊樂園將引爆人潮，高雄捷運公司宣布高雄輕軌C10光榮碼頭站，在12個「熱門日」中午過後到營運結束，都不開放上下車。

    高捷指出，日本人氣IP吉伊卡哇（Chiikawa）將擔綱2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園主角，與高雄一同攜手打造出幸福城市。但預期燈會活動現場人潮眾多，活動期間輕軌C10光榮碼頭站，會於熱門日從中午12點起至當日營運結束，不開放上下車。

    高捷說明熱門日日期，包括1月部分25到27日、29到31日，2月部分為1、2、8、9、15、16等6天，初步規劃共12個熱門日。

    高捷建議民眾可搭捷運前往現場，或搭輕軌至C9旅運中心站、C11真愛碼頭站，再步行至活動會場。

    高雄冬日遊樂園1月25日開張。（高市府提供）

    高雄冬日遊樂園1月25日開張。（高市府提供）

    高雄冬日遊樂園交通管制圖。（高市府提供）

    高雄冬日遊樂園交通管制圖。（高市府提供）

    高雄冬日遊樂園公共運輸指引。（高市府提供）

    高雄冬日遊樂園公共運輸指引。（高市府提供）

    冬日遊樂園停車轉乘指南。（高市府提供）

    冬日遊樂園停車轉乘指南。（高市府提供）

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