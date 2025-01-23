為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    合歡山下一夜雪霰！積雪3公分變銀白世界

    合歡山遊客中心周邊都是銀白世界。（林保署南投分署提供）

    合歡山遊客中心周邊都是銀白世界。（林保署南投分署提供）

    2025/01/23 08:23

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山持續低溫加上水氣多，昨日入夜後即先下冰霰，接著霰夾雪，斷斷續續下到清晨，到上午7點松雪樓周邊積雪已3公分，住宿遊客早起欣賞如北國銀白世界的美景，台14甲線翠峰到大禹嶺路段，上午7點解除預警性封閉，有民眾上山追雪，應注意昆陽到大禹嶺路段要加掛雪鏈。

    合歡山昨日中午就下了短暫的冰霰，雖時間很短，仍讓遊客十分驚喜。昨晚山上溫度再降低，加上有水氣助攻再度下冰霰，接著霰夾雪，下了一夜後，武嶺、合歡山遊客中心、松雪樓一帶都是銀白世界，路面、山壁連停放車輛都被冰雪包覆，樹木也染白，住宿的遊客一早就起床欣賞美麗冰雪景致。

    台14甲線翠峰到大禹嶺路段，從昨日傍晚6時起預防性封閉，今天7時解除封閉，工務單位一早就出動鏟雪車，來回剷除路面冰雪，路面結冰濕滑，昆陽到大禹嶺路段必須加掛雪鏈。

    合歡山上的遊客車輛，已被冰雪覆蓋。（林保署南投分署提供）

    合歡山上的遊客車輛，已被冰雪覆蓋。（林保署南投分署提供）

    台14甲線合歡山路面積雪。（林保署南投分署提供）

    台14甲線合歡山路面積雪。（林保署南投分署提供）

    鏟雪車一早就出動。（林保署南投分署提供）

    鏟雪車一早就出動。（林保署南投分署提供）

    清晨的積雪已3公分。（林保署南投分署）

    清晨的積雪已3公分。（林保署南投分署）

    合歡山武嶺亭上午8點已有不少遊客賞雪景。（林保署南投分署提供）

    合歡山武嶺亭上午8點已有不少遊客賞雪景。（林保署南投分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播