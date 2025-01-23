合歡山下一夜雪霰！積雪3公分變銀白世界

合歡山遊客中心周邊都是銀白世界。（林保署南投分署提供）

2025/01/23 08:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山持續低溫加上水氣多，昨日入夜後即先下冰霰，接著霰夾雪，斷斷續續下到清晨，到上午7點松雪樓周邊積雪已3公分，住宿遊客早起欣賞如北國銀白世界的美景，台14甲線翠峰到大禹嶺路段，上午7點解除預警性封閉，有民眾上山追雪，應注意昆陽到大禹嶺路段要加掛雪鏈。

合歡山昨日中午就下了短暫的冰霰，雖時間很短，仍讓遊客十分驚喜。昨晚山上溫度再降低，加上有水氣助攻再度下冰霰，接著霰夾雪，下了一夜後，武嶺、合歡山遊客中心、松雪樓一帶都是銀白世界，路面、山壁連停放車輛都被冰雪包覆，樹木也染白，住宿的遊客一早就起床欣賞美麗冰雪景致。

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台14甲線翠峰到大禹嶺路段，從昨日傍晚6時起預防性封閉，今天7時解除封閉，工務單位一早就出動鏟雪車，來回剷除路面冰雪，路面結冰濕滑，昆陽到大禹嶺路段必須加掛雪鏈。

合歡山上的遊客車輛，已被冰雪覆蓋。（林保署南投分署提供）

台14甲線合歡山路面積雪。（林保署南投分署提供）

鏟雪車一早就出動。（林保署南投分署提供）

清晨的積雪已3公分。（林保署南投分署）

合歡山武嶺亭上午8點已有不少遊客賞雪景。（林保署南投分署提供）

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