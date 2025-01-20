新北某公幼爆疑用撐牆懲罰遲到 園方稱非體罰、教育局啟動調查

新北市某國中附設幼兒園遭家長質疑，指疑似因學童遲到就遭做撐牆的不當處罰，市議員彭佳芸表示，不應該用撐牆當作是遲到的一種懲罰。（資料照）

2025/01/20 15:01

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市某國中附設幼兒園遭家長質疑，指疑似因學童遲到就遭做撐牆的不當處罰，過程長達10分鐘，若幼童支撐不了，教保員還曾坐在幼童腿上，校方第一時間已先校安通報，教育局今（20）日啟動調查，若查證有不當對待絕不寬貸；市議員彭佳芸表示，不應該用撐牆當作是遲到的一種懲罰，不但沒有教育效果，反而只是讓他們心理上有陰影。

有民眾在社群平台匿名爆料，該園對幼童實施不當管教，表訂8時30分算遲到，該教室卻規定8時10分後算遲到，並要求遲到幼童撐牆倒立或小牛推車等動作，需撐4首兒歌時間、約10分鐘，期間僅短暫休息1分鐘；若孩子撐不下去，教保員會坐在幼童腿上。

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校方說，第一時間看到社群的爆料，已先校安通報，另跟教保員了解情況，是希望孩子能早一點到校，可以多做一些活動，因此用撐體的體能活動吸引孩子提早來，並非體罰，也沒針對晚到的孩子，但家長認為這是一種處罰，現已調整。

彭佳芸表示，孩子賴床，應有其他方式引導，將體能課動作當作遲到的懲罰，非常不恰當，反而讓孩子在真正體能課時，可能有心理陰影，與做自己錯事連結，若真有這樣的情況發生，校方應作檢討，調整教育方式，才能正確引導孩子。

新北教育局回應，今日到園稽查並啟動調查程序。初步了解，園方回覆表示，相關活動為不同班級所實施的不同活動，其中一班級為鼓勵幼生準時到校，如遲到需進行小牛推車撐體大肌肉訓練1分鐘（學生採爬地姿勢，由他人協助將兩隻腳抬高），於實施一次後已未再實施；另一班級則進行大肌肉訓練的撐牆活動，皆有考量幼童身心情形，僅有協助穩定幼生姿勢，無強坐幼生或強迫情形。

教育局表示，會儘速調查釐清，若查證教師確有不當管教行為，將依法對相關人員及幼兒園嚴懲，最重可罰款60萬元並終身不得從事教保工作；園方則最高可罰款6萬元，並公佈相關處分名單。此外，局方已要求園方立即改善並落實正向管教。

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