新北某公幼遭控處罰遲到童撐牆 教育局：1/20將到園稽查

有民眾在社群平台匿名爆料，指陳新北市某國中附設幼兒園疑因孩子遲到，就得接受撐牆處分。示意圖。（法新社）

2025/01/19 23:43

〔記者董冠怡／新北報導〕有民眾在社群平台匿名爆料，指陳新北市某國中附設幼兒園疑因孩子遲到，就得接受撐牆處分，老師宣稱1分鐘，但實際上卻不是；市府教育局回應，明天該園上課日將到場稽查並啟動調查，園方回報表示是在進行大肌肉訓練，有考量幼童身心情形，不過仍將盡快釐清，同時督導立即改善，加強教職員工管理，落實正向管教。

教育局表示，1月18日獲報，將於明天（20日）到園稽查了解，並且啟動相關調查程序，若查證有不當對待幼生屬實，絕不寬貸，將嚴懲行為人最重60萬元，且終身不得擔任教保服務人員；幼兒園最重裁罰6萬元，以及公告幼兒園及行為人姓名。

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教育局指出，園方回報民眾於社群平台投訴內容，是不同班級的不同活動。園內其一班級為鼓勵幼生準時上學，如遲到需進行小牛推車撐體大肌肉訓練1分鐘，學生採爬地姿勢，由他人協助將兩隻腳抬高，實施1次後已未再實施；另一班級針對幼生實施大肌肉訓練的撐牆活動，皆有考量幼童身心狀況，僅有協助穩定幼生姿勢，無強坐幼生或強迫情形。

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