聽飛機噪音長大 澎湖烏崁新高麗菜王出爐

來自中國廣西桂林媳婦，勇奪最漂亮獎。（記者劉禹慶攝）

2025/01/19 13:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以個頭比人臉大聞名的澎湖烏崁高麗菜，今（19日）舉行烏崁新高麗菜王競賽，共有32組農民參賽，經過評選結果，單顆重量最重，由葉興國19.1台斤奪冠；單顆體積最大，則是李玉葉15.33立方公分稱后，都獲得5000元獎金；最漂亮獎，則由葉朝順勇奪，並獲得3000元獎金。

位在澎湖機場的馬公烏崁里，土質屬於紅土砂質地形，烏崁特有種高麗菜，每日聽飛機起降聲長大，加上農民辛苦耕耘，生長期又較長，因此個頭碩大，比人臉還大著稱，引起全國各縣市矚目，不少人引進外縣市種植，由烏崁社區發展協會主辦澎湖新高麗菜王比賽已邁入第9屆，澎湖縣長陳光復、馬公市長黃健忠等人都到場加油打氣。

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今年單顆最重獎高麗菜王，由參賽6屆、勇奪5屆冠軍的葉興國蟬聯，成為比賽常勝軍，對於優勝的秘訣，葉表示細心照料，勤澆水是基本功夫，同時因烏崁高麗菜個頭較大，不能施放農藥，全部都要人工種植，照料高麗菜跟照顧小孩一樣，要付出很大的耐心，去年種植期間遇到颱風重種，不然重量會更重。

另一位獲得最漂亮獎，雖是葉朝順奪得，但幕後其實是來自中國媳婦，由中國廣西桂林遠嫁澎湖烏崁，雖然以往沒有農耕經驗，靠著勤勞肯問肯學的特質，也在澎湖異鄉發光發熱，已融入澎湖，成為正港的澎湖人。

葉興國參賽六屆，勇奪五屆單顆最重獎。（記者劉禹慶攝）

第九屆澎湖新高麗菜王出爐，單顆最重、體積最大及最漂亮獎優勝出爐。（記者劉禹慶攝）

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