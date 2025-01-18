除舊佈新 台南除夕當天清潔隊加班收運

南市府今日於文元國小舉辦環境清潔週誓師大會，社區環保志義工共同響應。（南市環保局提供）

2025/01/18 16:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕除舊佈新！南市環保局今（18）日於文元國小舉辦環境清潔週誓師大會，由市長黃偉哲帶領北區33里、社區環保志義工等近300人分頭打掃環境，乾淨迎蛇年。

環保局長許仁澤指出，歲末之際，家戶陸續安排大掃除，除夕前一週更是達最尖峰，28日除夕當天清潔隊將加班收運垃圾，提早4小時清運至傍晚6時止。29日至31日（大年初一至初三）全市停收垃圾。2月1日（大年初四）恢復正常清運，重點區則於白天加開班次。

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黃偉哲跟著環保志工一同至社區打掃，特別提醒在水溝蓋及騎樓與道路相接處會有菸蒂，要將其清理乾淨。他也提醒民眾可多利用「台南環保通」APP查詢垃圾車即時動態，亦可運用APP預約家中大型家具清運；近日清運量增加，如有協助清運大型傢俱需求，務必儘早預約以免塞車。

配合農曆年節前家戶大掃除的習慣，環保局將18日至24日訂為「台南市環境清潔週」。今日誓師大會中，同時由市長黃偉哲表揚清淨家園，其中北區、西港區、龍崎區分別獲得各組第1名；另後壁區、新市區、大內區、中西區獲得環境部低碳永續家園銅級認證評等。

歲末年終大掃除，南市環保局清潔隊將於28日除夕當天加班收運垃圾。 （資料照）

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