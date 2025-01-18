網友喊羨慕！天使婆婆忽然給「近120萬大紅包」原因曝光

1名網友近期分享，她的婆婆突然給了1個120萬元的大紅包，稱這筆錢是她的老公從小到大的紅包錢，她開心地說「今年過好年了」。圖擷自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書社團

2025/01/18 12:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哇！1名網友近期分享，她的婆婆突然給了1個近120萬元的大紅包，稱這筆錢是她的老公從小到大的紅包錢，她開心地說「今年過好年了」，網友看到貼文後直呼「這婆婆也太好了！」

這名網友11日於「毒姑九賤婆媳討論區」臉書社團發文，她的婆婆10日突然心血來潮地告訴原PO，「妳老公從小到大的紅包錢，我都幫他存起來，現在也該還給妳們了」，隨後經確認真的收到近120萬元匯款，她直呼「真是太讚啦，今年好過年了，今晚馬上煎牛排幫老公補補。」

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許多網友看到貼文相繼留言，有人說「這婆婆真好」、「好福氣有這麼好的婆婆，過年要包大紅包感謝婆婆才是」、「這婆婆也太好了！」、「羨慕」，還有網友笑回「婆婆還缺媳婦嗎」。

1名網友近期分享，她的婆婆突然給了1個120萬元的大紅包，稱這筆錢是她的老公從小到大的紅包錢，她開心地說「今年過好年了」。圖擷自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書社團

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