烏山頭水庫春節9天不打烊 來走春搭船遊湖優惠多

烏山頭水庫湖中小島的落羽松換上紅色冬衣，景致宜人。（圖：農水署嘉南管理處提供）

2025/01/17 22:16

〔記者王俊忠／台南報導〕農田水利署嘉南管理處烏山頭水庫風景區喜迎金蛇年春節，規劃一連9天春節年假活動，從1月25日（週六）至2月2日（週日）不打烊，活動主題為「農田水麗金蛇旺、豐生水渠賀新年」，無論是全家同遊、與親朋好友一起走春，或是愛好自然景觀的遊客，都能在烏山頭留下美好回憶。

值得一提的是今年南部水情良好、水庫水位近滿水，湖面波光粼粼，湖中小島的落羽松已經換上紅色冬衣，紅葉倒映在清澈湖水中，宛如一幅美麗油畫。恬靜的湖光山色，為遊客帶來無與倫比的自然風光，無論是在湖邊散步還是乘船遊覽，都能感受到冬日大自然的靜謐與和諧。

請繼續往下閱讀...

農水署嘉南管理處表示，春節連假期間，園區內外以及沿途景觀都經過精心設計，小型植物景觀和美麗的裝置藝術，為遊客提供許多打卡拍照的好場所。尤其在辦公室及旅客服務中心前方，設有大型帆布與充氣財神裝置，為園區增添濃厚年節氣氛；另外甫於去年5月通過環境部認證的烏山頭水庫環境教育場域，也將在春節期間同步陳列近半年來環境教育的推展成果，邀請全國民眾一起到烏山頭水庫環教園區來「蛇蛇欸」。

除了美麗景觀，烏山頭水庫風景區攜手園區廠商推出多項超值優惠活動，遊客於1月25日到2月2日期間，購買門票滿200元，即可獲得價值300元的太陽能觀光小船船票1張、滿400元送兩張，以此類推。遊客能在湖上悠遊，領略不同角度的美景；烤肉區與露營區也正常開放，凡購買營位即可獲得時尚手機掛繩，數量有限，送完為止。

此外，園區水上觀光廠商也配合推出優惠措施，買全票船票僅需250元，可享免費拉拉車體驗1次。渡假會館的大廚則精心準備了烏山頭在地風味料理，讓遊客在春節期間感受到濃厚年味與賓至如歸的親切，想瞭解更多活動詳情，可上烏山頭水庫風景區官網查詢。

烏山頭水庫湖中小島的落羽松換上紅色冬衣，倒映湖水宛如美麗油畫。（圖：農水署嘉南管理處提供）

烏山頭水庫風景區在今年春節九天連假不打烊，園內活動或遊湖都有優惠措施。（圖：農水署嘉南管理處提供）

烏山頭水庫內的環境教育園區，春節九天連假開放民眾來遊逛學習。（圖：農水署嘉南管理處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法