春節9天連假去哪玩？屏東推薦1天至3天遊行程

屏東燈節現正登場，屏東市萬年溪上精彩燈飾綿延。（記者羅欣貞攝）

2025/01/17 20:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕9天春節連假即將到來，屏東縣政府推薦一系列遊程，涵蓋多條1日及多日行程，結合祈福、燈節、美食與自然景觀，期間也推出「台灣觀光100亮點」活動，旅遊還能參加抽獎，更添連假趣味。

屏東的1日遊行程豐富多樣，從屏東玉皇宮與慈鳳宮展開祈福之旅，隨後造訪全台唯一主祀韓愈的內埔昌黎祠韓愈廟，以及枋寮北勢寮保安宮、車城福安宮，感受濃厚的新春氛圍。屏東多個鄉鎮春節期間也舉辦多元市集活動，為遊客帶來熱鬧年味。接著行程將帶旅客至「熱帶農業博覽會」，品嚐限量版熱博便當，透過五感體驗屏東農業的硬實力。

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屏縣府交通旅遊處表示，遊客也可至四重溪溫泉公園感受黃金溫泉村的迷人魅力，或前往海口港的看海美術館，欣賞落山風藝術季，體驗村落與自然共生的悠閒藝術氛圍，晚上也可選擇壯觀的屏東燈節，為旅程畫上完美句點。

對於希望更深入屏東的旅客，縣府推薦2日或3日遊行程，例如「蛇來運轉─燈彩迎春」2日遊，從雙流國家森林遊樂區開始，沉浸於森林的清新氣息與自然之美，接著前往廣闊的旭海大草原與旭海溫泉，在海天一色中放鬆身心。

「逐浪蛇意─秘境探索」3日遊可以跟著縣府出版的「屏東solo」旅遊專書中的景點，走訪大街小巷，前往萬丹萬惠宮祈福，感受春節的祥和氛圍，夜晚還有全新的「曖曖在海邊」枋寮漁港燈飾為壓軸，遊客可享受燈光與海景交織的浪漫氛圍。

為推廣國內旅遊，交通部觀光署攜手全台各縣市政府推出「台灣觀光100亮點」，屏東縣以獨特的自然景觀與文化亮點榮登今年1月的主打星縣市，遊客可透過系列活動發現屏東的多元魅力，同時參與抽獎活動，詳情可見活動官網。

遊客可至屏縣四重溪溫泉公園感受黃金溫泉村的魅力。（屏東縣政府提供）

屏東燈節勝利星村燈區結合花藝設計充滿年味。（屏東縣政府提供）

屏東熱帶農業博覽會今年推出限量版熱博便當。（記者羅欣貞攝）

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