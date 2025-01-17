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    竹山紫南宮春節恐爆人潮 走替代道路、避尖峰防塞車

    南投竹山紫南宮春節將湧現大量拜拜人潮，公路局南投工務段規劃替代道路，並呼籲避開尖峰時段，以免塞車掃興。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮春節將湧現大量拜拜人潮，公路局南投工務段規劃替代道路，並呼籲避開尖峰時段，以免塞車掃興。（記者劉濱銓攝）

    2025/01/17 16:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投知名求財廟宇竹山紫南宮，每年春節都會吸引信眾拜廟走春，公路局南投工務段預估1月29日至2月2日（初一至初五）人車最多，除呼籲避開尖峰時段，也規劃替代道路，避免車潮過多影響交通。

    南投工務段表示，紫南宮春節期間上午11點至下午6點最容易塞車，尤其連接廟區的省道台3丙線，因路幅較小、動線蜿蜒，成為易壅塞路段。

    春節則規劃紫南宮替代道路，北部民眾若是南下往紫南宮，可由名間交流道下接省道台3線，再往名竹大橋行駛，屆時會在路口看見往紫南宮的道路指標，往廟區車輛就靠左行駛，往竹山鎮市區則靠右。

    南部民眾若是北上往紫南宮，則可在竹山交流道下接台3線，往北行駛至台3線與台3丙線路口，屆時往廟區車輛應左轉行駛，切勿右轉駛入台3丙線，以免駛入當地蜿蜒道路，陷入塞車窘境。

    南投工務段也說，春節期間若紫南宮停車場即將客滿，且車潮有回堵到省道的情況，屆時轄區警方也會疏導，並勸導車輛勿再進入，呼籲民眾走春拜拜可提早到廟，並避開交通尖峰時段，以免塞車掃興。

    南投竹山紫南宮春節將湧現大量拜拜人潮，公路局南投工務段規劃替代道路，呼籲民眾配合行駛，避免車輛回堵影響交通。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮春節將湧現大量拜拜人潮，公路局南投工務段規劃替代道路，呼籲民眾配合行駛，避免車輛回堵影響交通。（記者劉濱銓攝）

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