農曆春節前夕 澎湖縣長陳光復慰問國軍與清潔人員

澎湖縣各界春節慰問團，前往海軍定海營區。（澎湖縣政府提供）

2025/01/17 15:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕你農曆春節前夕，澎湖縣長陳光復分別前往海軍146艦隊定海營區進行春節三軍部隊敬軍慰問，向國軍官兵表達最崇高的敬意與感謝。並前往各鄉市公所，向終年辛勞維護澎湖環境的清潔隊員，頒贈春節慰問金。

陳光復表示，無論和平時期或危機時刻，國軍始終承擔著保家衛國的重要使命，默默付出，為全體國人築起一道溫暖而堅實的防線。他強調，澎湖作為台灣海防的第一線，國軍的駐守不僅是地方穩定與安全的關鍵，更是讓澎湖居民能夠安居樂業的重要保障。

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澎湖縣長陳光復在環保局長蔡淇賢陪同下，前往馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉，表揚去年績優清潔人員，並致贈提貨禮券，感謝清潔人員在第一線默默付出，維護澎湖環境衛生，提升民眾生活品質，並祝賀新年快樂。

在這闔家團圓的春節時刻，陳光復對官兵們的辛勤付出深表感謝，並勉勵大家在守護家園的同時，別忘了適時放鬆身心，以充沛的精神迎接新年的到來，平安、喜樂、幸福、好運都一起「蛇」進來。

陳光復表示，清潔隊工作範圍繁多且瑣碎，涵蓋垃圾清運、資源回收、髒亂點清理、日常環境清潔與維護等多項任務。清潔隊同仁幾乎全年無休，無論風雨或烈日，總是堅守崗位，為澎湖的環境清潔與美觀努力。他感謝這些默默奉獻的清潔工作者，並對他們無懼艱辛、毫無保留的奉獻精神表示高度肯定。

澎湖縣長陳光復前往各鄉市公所，頒贈清潔隊員春節慰問金。（澎湖縣政府提供）

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