郭振陵接掌澎管處 持續推動澎湖觀光永續發展

澎管處新卸任處長交接。（澎管處提供）

2025/01/17 15:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處新卸任處長，16日在交通部觀光署旅遊服務中心舉辦聯合交接典禮，新任澎管處長郭振陵，台灣大學森林學系碩士畢業，曾任花東縱谷國家風景區管理處處長、日月潭國家風景區管理處副處長、大鵬灣國家風景區管理處副處長等職務，熟稔國家風景區規劃管理實務、以及風景區整體發展建設等景觀、觀光專業，學、經歷完整。

郭振陵表示，將在先前各位處長所奠基之成果，與澎湖各界合作持續推動澎湖觀光發展前行，秉持繼往開來，承先啟後，攜手澎湖觀光產、官、學各界開創澎湖觀光發展新契機，並積極回應各界關注議題，帶領澎湖景區穩定發展，加強「溝通」、「合作」，主打「創新」、「永續」，共同讓澎湖國家風景區邁向嶄新未來。

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雖然澎管處龍頭易主，但今年包含春季跳島前往「菊島澎湖跨海馬拉松-春季望安跳島半馬嘉年華」、「澎湖鹹水煙藝術季」、「澎湖好食節」、澎湖四季旅遊、澎湖跳島101K自行車活動、澎湖追風音樂燈光節、菊島澎湖跨海馬拉松等經典節慶活動和在地特色遊程，將持續辦理。

16日聯合交接典禮共有7位國家風景區管理處處長交接，觀光署長周永暉勉勵各管理處長應「要有忍耐的功夫、要有承擔的勇氣、不怕吃苦的精神、不怕挫折的毅力」，期許各管理處處長將這「兩要兩不怕」作為使命感指標。

澎管處同仁參加新卸任處長交接，與署長周永暉合影。（澎管處提供）

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