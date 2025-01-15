「尾牙」拜土地公 北斗順天宮請吃麥芽糖「黏」好運

彰化北斗中寮順天宮，用麥芽糖祭拜土地公傳統已有百年歷史。（記者陳冠備攝）

2025/01/15 22:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕今天是農曆12月16日「尾牙」，很多人會拜土地公，彰化縣北斗鎮中寮里順天宮每年此時都會邀請麥芽糖師傅現場製作麥芽糖餅給土地公、土地婆享用，同時也分享給每位信徒予以祭拜，一起祈求平安，將財運與好運「黏」到自己身邊。

順天宮主委林文斌表示，北斗中寮順天宮用麥芽糖祭拜土地公傳統已有百年歷史，因為從日治時代起，中寮有許多居民從事販賣麥芽糖，當地居民也會拿麥芽糖祭拜，後來廟方受到土地公指示，要在每年農曆二月初二（頭牙）、農曆八月十五（土地公生）跟尾牙日3天，需製作麥芽糖餅給信徒吃平安，久而久之就成為傳統。

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林文斌也說，中寮有三寶，「香菜」、「洋吉梗」跟「麥芽糖」，所以有很多來此從事生意的商人，都會拿麥芽糖來祭拜祈福，希望能賺大錢，因此也有人稱「麥芽土地公，黏錢土地婆」。

他也說，該廟原本只是小小廟宇，後來由籃球好手林書豪的阿公捐地，才有此廟，也因此該廟香火越來越興盛，當地也逐漸人才輩出，覺得相當靈驗，因此每當三大日祭拜土地公時，就有很多信徒來麥芽糖祭拜，要把福氣、財運及健康通通「黏」回去。

北斗中寮順天宮信徒喜歡用麥芽糖祭拜，因此有「麥芽土地公，黏錢土地婆」之稱。（記者陳冠備攝）

每年農曆二月初二（頭牙）、農曆八月十五（土地公生）跟尾牙日三天，中寮順天宮都會邀請製作麥芽餅的師傅到場，親自製作麥芽餅給信徒吃平安。（記者陳冠備攝）

北斗中寮順天宮有用麥芽糖祭拜土地公的傳統，順天宮主委林文斌（前排左5）、北斗鎮前鎮長李玄（前排左4）等人分享麥芽餅民眾吃平安。（記者陳冠備攝）

北斗中寮順天宮用麥芽糖祭拜土地公傳統已有百年歷史。（記者陳冠備攝）

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