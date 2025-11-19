阿嬤行動不便只能在店外看...... NET店員「1舉動」暖爆數百萬人！

行動不便的阿嬤似乎想買衣服，但無法順利進店，店員見狀拿衣服到店外讓阿嬤挑。（圖翻攝自Threads：double__girl）

近日一位民眾逛街看到令人感到溫馨的一幕，一位行動不便的阿嬤似乎想買衣服，但無法順利進店，店員見狀拿了阿嬤想看的衣服到店外讓她挑，這段感人畫面曝光後，吸引超過270萬人次觀看、逾18萬人讚爆！

在IG擁有近8萬人追蹤的正妹網紅「翊樺」昨天（18日）在Threads分享影片，可以看到一位騎著電動代步車的阿嬤在NET高雄仁武店外頭，一名短髮女店員正在外頭和她攀談，仔細看就能發現店員手上拿了幾件衣服，讓行動不便的阿嬤在店外挑選，並且耐心跟阿嬤介紹，「本來以為是一個不方便的阿嬤跟別人在聊天，近看才發現是NET店員一件一件拿出去讓阿嬤挑，看了有夠感動！台灣品牌真的要支持起來！」

請繼續往下閱讀...

該貼文曝光至今吸引超過270萬人次觀看、逾18萬人按讚。網友紛紛表示，「到了年末又不得不提每年NET都會封館，讓貧困的家庭可以免費自由挑選自己需要的衣物」、「要不是看到你這部影片，我從來沒有站在身障人士的角度去想他們要怎麼買衣服，這部影片超有意義的，然後那個店員也暖到我了」、「好感動喔！本來沒缺衣服的，看完影片不去挺NET好像不行啊」、「須寫信給總公司誇獎這位美麗小姐姐」、「之前在永和頂溪站旁的NET，也有遇過店員很熱心的服務視障顧客，十分有耐心聆聽，並幫忙拿取其想要的款式及顏色」、「現在更愛NET了！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法