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    首頁　>　生活

    屏東長治1/16徵才釋出269職缺 退休再就業獎勵最高6萬

    勞動部高屏澎東分署屏東就業中心在長治鄉辦徵才活動。（勞動部高屏澎東分署屏東就業中心提供）

    勞動部高屏澎東分署屏東就業中心在長治鄉辦徵才活動。（勞動部高屏澎東分署屏東就業中心提供）

    2025/01/15 19:32

    〔記者葉永騫／屏東報導〕勞動部高屏澎東分署屏東就業中心1月16日（週四）上午9時至中午12時30分，在長治鄉公所停車場舉辦今年第1場「長治地區現場徵才活動」，共邀請25家廠商到場釋出269個工作機會，歡迎待業及欲轉職民眾前往面試。

    這次徵才活動獲得長治地區與屏東農業科技園區廠商支持，在地廠商占比達7成之多，更有員工數超過200人的知名大廠一起共襄盛舉，包含全聯實業、大江生醫、南部化成、台灣汎生、巧新科技等，產業也跨足綠色產業、米食產業、保健食品、金屬工業等多個領域，近六成職缺月薪30K以上，有一成職缺月薪上看35K；大江生醫釋出國際原料採購管理師及職業安全管理師、茂泰行銷有限公司釋出電商行銷專員及企劃人員、鼎基材料也釋出自動化技術人員，薪資達每月4萬元以上。

    高分署屏東就業中心鼓勵退出職場3個月以上，且年滿55歲以上或45歲以上依法退休人士重返職場，符合資格者若經公立就業服機構推介，並穩定就業達90日，全職可一次性申請3萬元的就業獎勵金，部分工時也可申請1萬5千元，每人最多可申請2次，最高可領取6萬元。有關就業促進方案詳情，可打08-7559955洽詢。

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