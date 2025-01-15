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    「上帝的部落」司馬庫斯賞櫻花 明上午9點開放申請通行證

    想到「上帝的部落」司馬庫斯賞櫻花，明天（16日）上午9點開放申請當日來回車輛通行證。（資料照）

    想到「上帝的部落」司馬庫斯賞櫻花，明天（16日）上午9點開放申請當日來回車輛通行證。（資料照）

    2025/01/15 09:56

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府公告「2025年司馬庫斯櫻花季聯外道路交通總量管制措施」，2月8日至3月9日管制期間，所有車輛只能憑通行證進入司馬庫斯部落，通行證明（16日）上午9點起開放申請，每日車輛上限為汽車限定50台、機車100台。

    擁有「上帝的部落」美名的尖石鄉後山司馬庫斯部落，過去因遭受到康芮風災重創，在歷經52天閉門重建後，已在去年12月21日）重新開放。

    新竹縣政府表示，考量道路安全、環境承載量及遊憩品質，1月9日公告今年司馬庫斯櫻花季將管制司馬庫斯產業道路，也就是竹60線39K起、泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段。

    管制期間將實施夜間淨場，2月8日至3月9日每晚8時至次日清晨6時部落園區停止開放，申辦當日住宿、露營遊客及工作人員除外，住宿加露營的遊客量共500 人。若已登記住宿，部落會主動提供通行證，不需填寫申請證表格，請留意電話或訊息，若有疑問請洽服務中心。

    當日來回通行證申請日期為1月16日9時起，採線上申請，申請通行證網址：https://www.smangus.org/permit_request.php 。

    車牌號碼最晚須於入場前一日下午3點前填報完畢，逾期未報者將無法製發通行證，屆時將無法入場，車號與紀錄不符者亦無法入場，因此請務必於入住前一日下午3點前完成車號確認或變更。

    想到「上帝的部落」司馬庫斯賞櫻花，明天（16日）上午9點開放申請當日來回車輛通行證。（資料照）

    想到「上帝的部落」司馬庫斯賞櫻花，明天（16日）上午9點開放申請當日來回車輛通行證。（資料照）

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