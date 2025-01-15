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    冷氣團南下+水氣移入北台越晚越濕冷 高山有降雪機率

    今冷氣團南下，配合南方水氣，北台氣溫驟降、愈晚愈濕冷。（資料照）

    今冷氣團南下，配合南方水氣，北台氣溫驟降、愈晚愈濕冷。（資料照）

    2025/01/15 09:58

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（15日）晨南方水氣移入，山區有局部雨，平地也有局部少量降雨，各地區的平地最低氣溫約在11至14度之間，平地最低氣溫為苗栗三灣鄉的10.5度，今冷氣團南下，配合南方水氣，北台氣溫驟降、愈晚愈濕冷，3000公尺以上高山有飄雪機率。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今大陸冷氣團南下，北部、東半部有局部短暫雨，南方水氣移入，山區有局部雨，中南部平地有局部降雨，3000公尺以上高山有飄雪機率。

    北台氣溫驟降、愈晚愈濕冷，其他地區氣溫亦下降。各地區氣溫為：北部17降至10度、中部11至19度、南部13至21度、東部12至20度。

    明後兩天（16-17日）大陸冷氣團壟罩，氣溫降至最低，水氣漸轉乾，北部雲量仍多、中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；週五各地晴時多雲。此波冷氣團，部分平地最低氣溫仍將降至10度以下，農漁養殖業、應注意氣象署的「低溫特報」，作好防寒措施。夜溫差大。

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