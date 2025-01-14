推動台江文化平權 南社大伴特教親師生療育共學

台南社區大學台江分校烘焙班師生與安慶國小特教班親師生共學，手作糖霜平安餅乾。（記者王姝琇攝）

2025/01/14 18:00

〔記者王姝琇／台南報導〕台南社區大學台江分校烘焙班、植物敲染班師生今日於台江文化中心陪伴安慶國小特教班親師生，體驗台江流域文化學習課程，除手作糖霜平安餅乾，亦採集校園周遭植物手作敲染福袋，親師生一起療癒體驗迎接新年。

為推動台江文化平權，結合安慶國小特教班長期進行村廟音樂欣賞、台江文化走讀，希望陪伴特教同學有更多文化創作及藝術參與的生活體驗。

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社大台江分校執行長吳茂成說，台江分校1個多月前與安慶國小特教班老師廖肇瑞進行課程討論，決定在學期末展開跨域合作的台江流域學習實作課程，共81位親師生齊聚台江分校料理教室、工藝教室共學，廖肇瑞老師也甫獲知榮獲農業部第1屆國家食農教育貢獻獎，大家都非常高興。

台江分校老師陳憲弘表示，看到特教學生用糖霜在餅乾上創作各種圖案，回家再送給阿公阿嬤、爸爸媽媽，具有獨立完成平安餅乾製作的潛力，這是很棒的事。

安慶國小老師張紋菱說，同學們在1個月前就期待來社大台江分校參加烘焙、植物敲染課程，大家都很高興，台江流域學習的實作課程，對孩子們的激勵與學習有很大幫助。

許媽媽也說，今天和孩子一起來社大台江分校做烘焙、植物敲染很療癒，對親子感情也很有幫助。小朋友則說，很開心自己動手完成植物敲染福袋，他要拿來裝紅包、餅乾。

台南社區大學台江分校植物敲染班師生與安慶國小特教班親師生共學，手作敲染福袋。（記者王姝琇攝）

台南社區大學台江分校烘焙班、植物敲染班師生，與安慶國小特教班親師生共學，創作迎新年。（記者王姝琇攝）

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