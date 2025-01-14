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    首頁　>　生活

    紅白爭艷！山櫻花、梅花盛開同框美不勝收

    全國10大經典賞梅景點之一的嘉義縣梅山公園，梅花木棧道洋溢著詩情畫意。（記者蔡宗勳攝）

    全國10大經典賞梅景點之一的嘉義縣梅山公園，梅花木棧道洋溢著詩情畫意。（記者蔡宗勳攝）

    2025/01/14 14:04

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕目前台灣各地梅花進入爆開期，全國10大經典賞梅景點之一的嘉義縣梅山公園，半數以上盛開，宣布2025梅花季正式展開；阿里山公路從觸口至隙頂路段的行道樹梅花也綻放，沿途的山櫻花接近滿開，出現紅白爭艷美不勝收的花況。

    依山勢闢建、占地6公頃的梅山公園，遍植約3000株梅花，目前約有半數花開八成，滿樹白色花序宛若被白雪覆蓋，相當漂亮，其餘也都陸續綻開，花季預計為期15-20天 ，也就是只要期間不要下大雨打落花苞，農曆春節仍有很好的花況，適合賞梅走春。

    「阿里山達人」黃源明說，阿里山公路沿線從觸口至隙頂路段，梅花的花況不錯，已經盛開的梅花，遠看整棵雪白令人目不暇給，由於阿里山公路車流量大，想要賞景拍照，務必將車輛停在安全的路旁再徒步靠近，以免發生危險。

    李姓遊客表示，阿里山公路沿線的山櫻花大多爆開，滿樹鮮紅花序在冬天顯得特別耀眼，其中49.4公里處與雪白的梅花相映成趣，景致美麗。

    嘉義縣梅山公園賞梅遊客穿梭在園中。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣梅山公園賞梅遊客穿梭在園中。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣梅山公園的梅花大爆開宛若滿樹白雪。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣梅山公園的梅花大爆開宛若滿樹白雪。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路沿途的梅花行道樹盛開中。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路沿途的梅花行道樹盛開中。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路梅花盛開中。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路梅花盛開中。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路上的山櫻花與梅花紅白爭艷。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路上的山櫻花與梅花紅白爭艷。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路沿途山櫻花綻開。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路沿途山櫻花綻開。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路沿途山櫻花綻開。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路沿途山櫻花綻開。（記者蔡宗勳攝）

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