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    台南南區2大眷村美食年貨大街 1月中下旬登場

    台南南區眷村年貨大街呈現眷村特有的香腸、臘肉、醬鴨等各式美食。（記者王俊忠攝）

    台南南區眷村年貨大街呈現眷村特有的香腸、臘肉、醬鴨等各式美食。（記者王俊忠攝）

    2025/01/13 18:25

    〔記者王俊忠／台南報導〕以往在春節過年前各自宣傳拚場的台南市南區兩大眷村年貨大街，今年首度整合並由區公所協助對外宣傳。13日南市長黃偉哲並為兩大眷村年貨大街加持、籲請民眾於1月16日至20日到市立棒球場旁的台南眷村年貨大街及1月24日至26日的水交社園區水交社眷村年貨大街捧場消費，保證一定值得買、不虛此行。

    黃偉哲表示，南區新生里推動的「台南眷村年貨大街」將於1月16日至20日在南市棒球場旁登場；接續由明德里主導的「水交社文化季暨眷村年貨大街」從1月24日至26日在水交社眷村文化園區精彩呈現，活動期間，民眾可1次體驗南區過往眷村特有的年節傳統美食與應景年貨。

    兩地的南區眷村年貨大街，都把各自精彩的眷村美食、年貨、伴手禮端上桌，包括特製的臘肉、香腸等臘味與山東大餅、胡椒餅、餡餅、社區茶葉蛋、紅龜粿、獅子頭、年糕、南京醬鴨等，讓人目不睱給。新生里長王安國說，一連5天的台南眷村年貨大街共有120多攤位；明德里長陳瑞華也說，水交社眷村年貨大街加上弱勢公益攤也有110攤，各具眷村美食文化特色。

    黃偉哲並說，眷村美食不僅是1道道令人垂涎的佳餚，更是一份承載時代記憶的精神財富，這些食物與習俗蘊藏著早年生活的智慧與堅韌，塑造眷村特有的歷史軌跡與情感深度，希望藉由這次活動讓年輕一代感受長輩們的生活記憶，讓不同世代之間建立起情感連結。

    南區區長蕭琇華認為，這場文化與美食的饗宴，無論是色香味俱全的眷村家鄉菜餚，或是別具創意的手工藝品，都將為南區注入滿滿的年節氣氛。活動還結合在地學校及藝文團隊，透過精彩的文創手作、舞台表演，為活動注入年輕活力，讓傳統與現代完美融合，預計能吸引各地民眾到場共襄盛舉。

    在濃濃眷村風情中，人們不僅能品嚐美食、買年貨，更能感受到人與人之間的溫馨互動與文化薪火相傳的珍貴意義。

    台南南區眷村年貨大街呈現眷村特有的山東大餅美食。（記者王俊忠攝）

    台南南區眷村年貨大街呈現眷村特有的山東大餅美食。（記者王俊忠攝）

    台南市長黃偉哲（前左二）與多位議員、里長搶先品嚐台南眷村傳統特色的年節美食。（記者王俊忠攝）

    台南市長黃偉哲（前左二）與多位議員、里長搶先品嚐台南眷村傳統特色的年節美食。（記者王俊忠攝）

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