中藝人王星遭拐淪「豬仔」嚇壞遊客！網逆風列泰國旅遊「8誘因」

近期泰國擄人案件層出不窮，讓旅客對安全產生顧慮。示意圖。（歐新社）

2025/01/13 19:54

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國藝人王星近期赴泰國遭擄到緬甸淪「豬仔」，引發全球關注，幸好於11日返國。讓不少民眾對赴泰國旅遊，產生安全疑慮。在人心惶惶時刻，有網友分享泰國旅遊的「8大誘因」，引起熱議。

網友日前於Threads上列出，泰國旅遊的「8大誘因」，並表示若要前往觀光，務必三思而後行。

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首先，原PO提到「7-11陷阱」，由於在泰國每百公尺就有超商，還有各種限定零食和微波食品，因此警告「小心錢包失守，行李超重警告。」原PO還提到「微笑病毒」，認為泰國人的親切笑容，具有高度的傳染性，讓人不自覺跟著微笑，並學會說「薩瓦迪卡（你好）」。

除此之外，原PO更說到「按摩成癮症」、「泰奶中毒」、「路邊攤美食誘惑」、「香氛購物症」、「住宿升級癮」與「摩托車上癮」等，看似危險警告的發言，但仔細一看，這些全部都是吸引前往觀光的理由。

而根據外交部的旅遊警訊指出，泰國曼谷大部分地區治安尚屬良好，惟偶聞赴夜生活場所消費遭詐騙案件，因此遊客進出該等場所仍應提高警覺。更提醒警方已偵破多起跨國電信詐騙案，呼籲勿貪圖近利致遭池魚之殃。

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