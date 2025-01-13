水湳轉運中心明年啟用 銜接國道配套懸而未決 地方憂陷交通黑暗期

水湳轉運中心明年啟用，銜接國道配套懸而未決，地方憂恐陷交通黑暗期。（記者蘇孟娟攝）

2025/01/13 17:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中水湳轉運中心預計明年啟用，但與國道銜接方案迄今懸而未決，地方憂配套方案未能跟上，附近交通恐陷交通黑暗期，台中市議員陳淑華與陳俞融均痛批，台中市長盧秀燕相關規劃延宕，明年啟用後盧也卸任，塞車苦果將由民眾承擔。

台中市交通局長葉昭甫指出，轉運中心施工進度已超前到8成4，目前同步進行招商規劃中，預計明年底啟用；配合啟用後的客運車流，目前建物四面採車道均退縮進建物內，由建物內進出，與周邊車流分流；另建物3、4樓已預留國道客運專用道銜接介面，減少國道客運進入平面道路。

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不過，在地里長 、港尾里長楊忠義指出，水湳轉運中心預留42處國道客運月台，加計附近的公車班次，未來一天進出的大客車數龐大，轉運中心車流勢必外溢到週邊道路，加上陸續啟用的綠美圖與會展中心車流，屆時週邊恐難逃塞車常態，「已讓地方害怕不已」。

市議員黃馨慧則指出，地方均非專家，對於相關建設進度也不清楚，常是建設啟用了才發現出問題，因過程中地方也不清楚如何參與，建議後續應多了解地方意見納入設計考量。

議員陳淑華與陳俞融則指出，早在前市長林佳龍時就有規劃水湳轉運站延伸國道的構想，提升市區與外縣市交通的便捷性，但盧秀燕上任後未採用，甚至整個規劃大延宕，經費暴增又量體縮水，明年將啟用，但如今連如何銜接國道都還沒未定案，週邊除有綠美圖、會展中心外，陳淑華指出，包括洲際棒球場附近的百貨、飯店均將啟用，均鄰74線、環中路、中清路、崇德路等，週邊恐進入交通黑暗期，但明年啟用後盧就卸任了，塞車苦果全由民眾承擔。

陳俞融嘆，水湳轉運中心是中台灣未來重要的交通樞紐，政黨輪替、互相掣肘下交通配套未能及時到位，啟用後不僅無法分流交通，反而可能造成周邊道路更為壅塞，對台中市的整體交通帶來負面影響。

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