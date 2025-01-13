農曆年9天高雄走春 海洋局首選「濱海台17線」 好吃好玩報你知

彌陀漁港海岸光廊。（高市海洋局提供）

2025/01/13 17:18

〔記者洪定宏／高雄報導〕農曆春節9天長假如何安排？高雄市海洋局首選濱海台17線，由北往南暢遊特色漁港，「興達漁港-浪漫約會趣」、「永新漁港-吃泡麵配海景好Chill」、「彌陀漁港-彩繪打卡親子遊」、「蚵子寮漁港-代客料理現撈雄青」。

海洋局表示，興達漁港有漁夫市集及大發路觀光魚市，可品嚐海鮮、烏魚子及熟食，有兒童遊戲區、戲沙區、海上劇場等設施，也是情侶談心約會的最佳場所。

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永安區是石斑魚主要產地，石斑魚塭面積近400公頃，產量達4400公噸，產值逾8.5億元。區內的永新漁港附近有「泡麵土地公」烏林投玄德宮，設有木棧道立食區，可邊吃泡麵邊欣賞海景。

彌陀區號稱「虱目魚的故鄉」，漁港海岸光廊是必到打卡景點，另有彩繪海堤、3D彩繪地坪、海中木棧道、涼亭、安全的親水沙灣等設施，廁所及淋浴間相當乾淨。

蚵子寮漁港是南台灣最大的「現撈仔」魚市場，年交易量高達4000公噸，魚貨直銷中心（觀光魚市）提供遊客舒適、衛生的採買環境，有代客料理服務，可在梓官區漁會展售中心選購伴手禮。

興達漁港海上劇場。（高市海洋局提供）

蚵子寮漁港魚貨直銷中心。（高市海洋局提供）

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