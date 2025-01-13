宜蘭縣非法旅宿全國最多 縣府去年稽查2706件

宜蘭縣列管的非法旅宿有205家，全國最多。縣政府工旅處去年現場及網路稽查達2706次，並曾對非法業者斷電。（宜蘭縣政府提供，資料照）

2025/01/13 16:00

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣列管的非法旅宿有205家，全國最多。縣政府工旅處表示，這是歷年稽查累計的數字，縣府訂有旅宿業管理策進計畫，以保障合法、打擊非法旅宿為原則，去年現場及網路稽查就達2706次，處分非法旅宿160家次，罰款1067萬元。

縣府工旅處統計，宜蘭縣現有合法旅宿2390家，加上列管非法旅宿205家，合計2595家，為保障遊客旅遊權益與安全，縣府於110年在交通部觀光署的支持下，將稽查人力從4人增加到6人，同時訂定「旅宿業管理策進計畫」，除了在每週固定聯合稽查，並採取網路稽查科技執法及合法旅宿自主管理等手段，落實管理稽查目標。

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工旅處表示，去年在有限人力的情況下，針對縣內旅宿現場及網路稽查共2706次，處分旅館業97家次，罰款707萬元，民宿63家次計360萬元，共稽查160家次、罰款1067萬元，交通部統計宜縣列管的非法民宿全國最多，那是歷年稽查累計的數字，也代表同仁的努力。

縣府工旅處指出，針對稽查結果，宜縣均即時將非法旅宿名單公布於縣府工旅處網站等網頁，呼籲遊客住宿前參考確認，到宜蘭旅遊入住合法旅宿，以確保自身旅遊權益。

縣工旅處強調，縣府及宜縣旅宿相關公協會，在合法旅宿輔導管理及非法旅宿稽查方面，一直努力確保旅遊服務品質及遊客權益，近3年已連續獲得交通部觀光署「城市好旅宿評比」連續2年甲等及1年優等成績。

宜蘭縣旅館公會理事長王文新說，宜蘭非法旅宿恐怕比查到的還要多，對合法業者非常不公平，但縣府稽查人力有限，要求全稽查也不可能，只希望他們能盡力去做，否則一旦非法旅宿發生事情，縣府一定吃不完兜著走，他們壓力也很大。

王文新對獨棟民宿擴大營業變成非法旅館較為不滿，他說，有些民宿可能只有1、2棟申請合法，而且有房間數限制，但他們擴大營業規模變成10幾棟民宿，根本是將民宿旅館化，以合法掩護非法，這部分應加強取締。

宜縣觀光民宿行銷協會理事長葉家昇說，支持縣府加強取締非法旅宿，保障合法業者與消費者權益，有的非法民宿比合法更要豪華，這對業者也很不公平，此此，消費者住到非法旅宿，萬一發生糾紛，理賠是很尷尬的問題。

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