台中汽機車不禮讓行人年減逾5成！罰單仍達上萬件

台中警方加強取締汽機車不禮讓行人。（警方提供）

2025/01/12 17:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市去年發生公車撞死女大生重大交通事故，市警局為此展開「行人正義大執法」，經統計，去年一整年開出破萬件汽機車不禮讓行人罰單，雖與前年相較減少超過一半，仍顯示有相當大的改善空間，交通大隊強調，將持續強力執法，展現遏止違規行為的決心。

台中市警局交通大隊表示，經警政署統計數據分析，去年1月至12月台中市交通事故發生數與前年同期比較，其中24小時內死亡人數大幅減少34人，為六都減少人數最多，降幅19.9%，防制成效六都第一；交通部統計，台中市去年1月至10月的車禍發生數，與前年同期相比，30日死亡人數大幅減少26人，降幅9.8%，也是六都中減少人數最多。

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另依據市警局統計數據分析，去年與前年數據相比，受傷人數大幅減少2940人、酒駕死亡人數減少13人、酒駕受傷人數減少209人、行人死亡人數減少10人、行人受傷人數減少141人，各項交通事故死傷統計數據均有明顯下降情形，而取締「汽機車不暫停讓行人」10485件、「行人違規」9274件、「酒後駕車」6891件，展現執法決心。

其中「汽機車不暫停讓行人」部分，雖較前年取締23437件減少12,952件（-55.27%），顯示仍有相當大改善空間，市警局強調，為有效提升行人路權，保護行人用路環境，將持續強化執法，包括「行人正義大執法」專案，針對易肇事地點重點取締「闖紅燈、車不讓人、路口搶快提前左轉彎、行人違規」及「酒後駕車」等交通違規。

交大大隊長鄭鴻文提醒市民，開車行經路口應禮讓行人，特別是無號誌路口務必減速慢行或停止，確認安全後再通過，行走穿越道路時應走行人穿越道，並注意左右來車，如為清晨及夜間外出或運動者應著鮮豔衣物、攜帶反光配備等，以提高自身辨識度，以避免發生交通事故。

而市警局將汲取各縣市事故防制作為經驗，持續強化相關工程、宣導及執法等作為，確實還路於民，給予市民安全的用路環境。

台中警方加強取締汽機車不禮讓行人。（警方提供）

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