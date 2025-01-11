週六早晚寒冷下探10度 追雪留意交通資訊

週六早晚仍寒冷，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨。（資料照）

2025/01/11 06:11

首次上稿 1-10 22:58

更新時間 1-11 06:11

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（11日）強烈冷氣團持續影響，各地早晚寒冷，清晨雲林以北、宜蘭地區及金門有局部10度以下低溫，白天北台灣高溫16度，中南部及花東地區21度；桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨。

請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報，受強烈大陸冷氣團影響，明天各地早晚仍寒冷，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖雲量較多，南部平地也有零星降雨，金門及馬祖為晴到多雲。東北風明顯偏強，桃園到台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9到10級強陣風，基隆北海岸及金門、馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，近海浪高約3到4米，海邊活動請注意安全。

溫度方面，週六清晨西半部及東北部地區低溫約11到13度，花東14到16度，其中在雲林以北、宜蘭地區及金門仍有10度左右或以下氣溫發生機率，天氣寒冷請做好保暖的工作，明天白天北台灣仍偏冷，高溫約14到16度，中南部及花東地區17到21度；澎湖全天13到16度，金門8到15度，馬祖8到10度。

天氣風險公司提醒，週六持續類似週五這樣濕冷的天氣，不過冷空氣會稍微減弱，各地氣溫相較週五回升2到3度。不過高山氣溫持續偏低，像是合歡山、玉山氣溫都已經降到0度以下，加上不時有水氣通過，週六出現降雪或是冰霰的機會是相當高，不過道路可能會受到管制，想追雪的朋友除了加強保暖，也要多留意交通資訊。而這波冷空氣會影響到下週一，屆時轉乾冷，下週二會回溫。

通往合歡山的台14甲線，翠峰到大禹嶺路段今晚到明天清晨預警封閉，車輛只出不進，視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍到台8線，明晨7點視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。另外，台14甲線武嶺到松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輪容易打滑，今晚8點起夜間雙向封閉管制，不開放通行。

紫外線方面，週六台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣為「低量級」，其他地區均為「中量級」。

空氣品質方面，週六強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週六清晨雲林以北、宜蘭地區及金門有局部10度以下低溫。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週六台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣為「低量級」，其他地區均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自中央氣象署網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法