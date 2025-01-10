南投春節4大塞車地雷區曝光！國3名間交流道不封了

春節連假南投景點將湧現車潮，其中紫南宮、日月潭、清境農場、信義鄉草坪頭將成為塞車地雷路段。（記者劉濱銓攝）

2025/01/10 18:06

〔記者劉濱銓／南投報導〕農曆春節將至，南投多處景點預計湧現車潮，公路局為此規劃南投疏運措施，其中日月潭、清境農場、紫南宮、信義鄉草坪頭，春節將成為塞車地雷路段，呼籲民眾分流進入或改搭大眾運輸工具；南投縣警局指出，此次春節國道3號名間交流道將不封閉入口匝道，民眾也可多利用替代道路，避免國道壅塞。

公路局南投工務段表示，此次春節長達9天，預計從連假前一天到上班日，共計11天轄區都有車潮，南投易塞景點分別為台21線日月潭九龍口至水社、台14甲線清境農場路段、台3丙線竹山紫南宮路段，以及信義鄉草坪頭櫻花季的台21線愛玉橋至草坪頭。

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工務段說，分析日月潭歷年春節交通，大年初一至初四，上午10點至下午4點最塞；清境農場則是大年初一至初二，上午9點至下午3點容易車多，若一日遊可在尖峰時段前抵達，住宿客則可下午再進入。

竹山紫南宮則是大年初一至初五，上午11點至下午6點最塞，屆時前往紫南宮的南北路口都會派駐警力，一旦廟區車位客滿，就會疏導勿再進入；信義鄉草坪頭則因春節正值櫻花季，預估春節9天上午11點至下午3點車多，屆時將進行交管，並鼓勵遊客到此轉搭接駁車賞櫻。

南投警方則說，此次春節國3名間交流道將不封入口匝道，雖車輛可上國道南來北往，但若交流道車多回堵，將派警力疏導至下一處交流道。

春節尾聲的1月31日至2月1日（初三、四），國道3號南投縣境路段將有高乘載管制，下午1點至6點的北上入口匝道，車輛需乘坐3人以上才能上國道，呼籲短程可多利用省道替代道路，以免塞在國道。

春節連假國道3號名間交流道將不封閉，不過交流道若回堵，警方將疏導車流至下一處交流道。（記者劉濱銓攝）

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