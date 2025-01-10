卑南鄉下賓朗部落北上環境部抗議 要求退回綠野仙蹤渡假旅館環評

台東縣下賓朗部落（Pinaski）族人北上到環境部門口，抗議有飯店業者要在部落舊社上方大興土木，蓋渡假飯店，嚴重侵害部落文化權與居住安寧，要求業者主動撤案、環評委員駁回該發案。（記者吳柏軒攝）

2025/01/10 15:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕台東縣卑南鄉有業者提出「綠野仙蹤渡假旅館開發案」，但當地的下賓朗部落（Pinaski）痛批，案址竟位在部落舊社之上，等同在祖靈安息處正上方蓋飯店，且業者從未諮詢部落會議，違反原民法，今（10日）到環境部門口抗議，要求退回開發案。

業者擬在台東卑南鄉下賓郎段開發渡假旅館，取名綠野仙蹤，鄰近台9線，開發範圍為7筆土地約2.17公頃，要蓋1棟旅館與11棟villa等，相關環評送入環境部審查，去年7月4日為專家小組會議第一次初審，今日為第二次初審會議。

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但因開發地點鄰近當地原住民族部落，今中午台東下賓朗部落族人再度北上，到環境部門口抗議，要求開發商退回環評。該部落祭典委員孫少中表示，開發案不僅與部落零距離，更直接坐落在舊社之上，等同在部落祖先、祖靈安息處正上方蓋飯店，無法忍受這種毫無尊重的做法。

立法委員鄭天財也表示，相關土地開發一定要部落同意，無法理解原住民自己都不能蓋，結果卻有業者想蓋大旅館，原民法21條規定，原住民族土地及部落及其周邊一定範圍開發，應諮商並取得原住民族同意或參與，但該案業者都沒有來諮商，已違法。

環境權保障基金會律師羅芳晨說，部落已經明確拒絕綠野仙蹤開發案，環評已無理由續行開發，且業者的環境影響說明書也自承，台東旅館供過於求，可見開發大飯店根本欠缺必要性，加上開發基地涉及文化權實踐最核心的空間，無任何替代方案或減緩負面影響作為，建議環評委員駁回該案。

立法委員陳瑩辦公室主任簡聖哲指出，綠野仙蹤開發商計畫性收購7筆土地，但開發會有環境外溢影響，包含衝擊部落祭儀，呼籲環委重視原住民族的無形文化資產。

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