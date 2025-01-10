為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    卑南鄉下賓朗部落北上環境部抗議 要求退回綠野仙蹤渡假旅館環評

    台東縣下賓朗部落（Pinaski）族人北上到環境部門口，抗議有飯店業者要在部落舊社上方大興土木，蓋渡假飯店，嚴重侵害部落文化權與居住安寧，要求業者主動撤案、環評委員駁回該發案。（記者吳柏軒攝）

    台東縣下賓朗部落（Pinaski）族人北上到環境部門口，抗議有飯店業者要在部落舊社上方大興土木，蓋渡假飯店，嚴重侵害部落文化權與居住安寧，要求業者主動撤案、環評委員駁回該發案。（記者吳柏軒攝）

    2025/01/10 15:00

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台東縣卑南鄉有業者提出「綠野仙蹤渡假旅館開發案」，但當地的下賓朗部落（Pinaski）痛批，案址竟位在部落舊社之上，等同在祖靈安息處正上方蓋飯店，且業者從未諮詢部落會議，違反原民法，今（10日）到環境部門口抗議，要求退回開發案。

    業者擬在台東卑南鄉下賓郎段開發渡假旅館，取名綠野仙蹤，鄰近台9線，開發範圍為7筆土地約2.17公頃，要蓋1棟旅館與11棟villa等，相關環評送入環境部審查，去年7月4日為專家小組會議第一次初審，今日為第二次初審會議。

    但因開發地點鄰近當地原住民族部落，今中午台東下賓朗部落族人再度北上，到環境部門口抗議，要求開發商退回環評。該部落祭典委員孫少中表示，開發案不僅與部落零距離，更直接坐落在舊社之上，等同在部落祖先、祖靈安息處正上方蓋飯店，無法忍受這種毫無尊重的做法。

    立法委員鄭天財也表示，相關土地開發一定要部落同意，無法理解原住民自己都不能蓋，結果卻有業者想蓋大旅館，原民法21條規定，原住民族土地及部落及其周邊一定範圍開發，應諮商並取得原住民族同意或參與，但該案業者都沒有來諮商，已違法。

    環境權保障基金會律師羅芳晨說，部落已經明確拒絕綠野仙蹤開發案，環評已無理由續行開發，且業者的環境影響說明書也自承，台東旅館供過於求，可見開發大飯店根本欠缺必要性，加上開發基地涉及文化權實踐最核心的空間，無任何替代方案或減緩負面影響作為，建議環評委員駁回該案。

    立法委員陳瑩辦公室主任簡聖哲指出，綠野仙蹤開發商計畫性收購7筆土地，但開發會有環境外溢影響，包含衝擊部落祭儀，呼籲環委重視原住民族的無形文化資產。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播