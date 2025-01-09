金門揚水井污水溢流生惡臭 新抽水馬達週五運作

金門金沙鎮浦邊社區一口揚水井，因處理數百戶污水的抽水馬達故障，導致家庭污水溢流到區域排水溝，散發陣陣惡臭。（記者吳正庭攝）

2025/01/09 22:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門金沙鎮浦邊社區一口揚水井，因處理數100戶污水的抽水馬達故障，家庭污水溢流到本來魚蟹生態豐富的區域排水溝將近2星期，散發陣陣惡臭，引起住民及金沙鎮民代表會主席周水土等強烈抗議；縣府工務處今天會勘，已督促廠商更換新購馬達，明天週五可正常運作。

工務處表示，未來新的工程案會研議要求廠商增加揚水井馬達備品，以提高應變能力。

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金沙鎮浦山里埔邊社區進行的這項工程是「金沙鎮第五標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，功能相當於抽水站的「揚水井」中，抽水馬達在去年底故障，約有數100戶社區住家排水無法抽至污水處理廠，污水經溢流管排至水溝產生臭味；周水土及鎮代表黃奕焮、浦山里長周家才及浦邊住民與縣府工務處水利及下水道科技正王建貿到場會勘，金沙鎮長吳有家也趕到關切。

周水土說，既然抽水馬達壞了就應盡快調派污水車進場處理，而不是像這樣「偷雞摸狗」似的，另外開孔讓污水溢流排入排水溝，產生嚴重惡臭，甚至還讓原來大排內豐富的生態遭到如此浩劫。

周家才說，建議公部門成立技術小組，輔導相關的維修訓練，並購置足夠備品，否則一旦發生問題，光是等待機械到位，會拉長很多時間，難免引起民怨。

工務處表示，溢流管的設置是為解決浦邊部分地勢低窪區，大雨時容易積水的問題；溢流管設計目的，是為因應揚水井抽水馬達故障，避免污水回堵至住戶的緊急因應措施。揚水井正常運作時，污水不會經由溢流管流出。

工務處表示，承攬廠商緊急訂購抽水馬達備品，已於下午安裝完畢，後續會將溢流污水，抽至前一顆揚水井馬達再轉送至污水處理廠處理，並清洗溢流溝底。

承攬浦邊污水工程的廠商已將更換的備品運抵現場，進行更換。（讀者提供）

金門金沙鎮浦邊社區一口揚水井，因處理數百戶污水的抽水馬達故障，污水溢流到區域排水溝，散發陣陣惡臭。（記者吳正庭攝）

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